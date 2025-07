Chris Paul de retour aux Clippers : finir là où tout s’est envolé

C’est l’été des belles histoires en NBA. Après le retour de Damian Lillard aux Portland Trail Blazers, c’est Chris Paul qui a décidé de retrouver ses plus grands amours en revenant aux Los Angeles Clippers. Une probable dernière saison dans la Grande Ligue, à la maison, avec un effectif taillé pour le titre, l’histoire est parfaite.

Si Chris Paul a joué aux New Orleans Hornets, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors et San Antonio Spurs, il n’y a pas une équipe à laquelle il est plus associé que les Los Angeles Clippers. De 2011 à 2017, le meneur de jeu a construit l’ une des plus belles pages de l’histoire de la franchise : Lob City.

Et l’histoire n’est pas terminée, ce lundi 21 juillet 2025, Shams Charania a annoncé la bonne nouvelle, le Point God est de retour en ville pour un an et 3,6 millions de dollars. Chris Paul vivra sa 21e saison, sans doute sa dernière, à la maison !

🚨 CHRIS PAUL EST DE RETOUR CHEZ LES CLIPPERS !

Une (très probable) dernière saison à la maison, dans un effectif armé pour le titre !

Les souvenirs ❤️ https://t.co/ZaYorZ6ian pic.twitter.com/3e7HXL8xBW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 21, 2025

Avec James Harden, Kawhi Leonard, Bradley Beal et Chris Paul dans l’effectif, les Clippers ont une équipe qui, en 2019 aurait été absolument intouchable, mais en 2025, ce n’est pas mal non plus. La saison dernière, les Voiliers se sont imposés comme l’une des meilleures franchises de la Conférence Ouest et malgré la perte de Norman Powell, ils devraient pouvoir encore rivaliser l’année prochaine grâce aux deux recrues étoilées sur le back-court et les arrivées de Brook Lopez et John Collins dans la raquette.

La moyenne d’âge de l’effectif sera élevé, les risques de blessures également, mais si le Barbu, le Point God et Nicolas Batum allaient chercher ensemble un titre en fin de carrière, l’histoire serait merveilleuse.

Chris Paul va découvrir l’Intuit Dome, mais connaît la franchise par coeur. Steve Ballmer, les fans, tout lui rappellera les plus belles saisons de sa carrière. Désormais, pour encore une année, il va falloir tout donner, et ça tombe bien, c’est profondément ancré dans son ADN.

Source texte : Shams Charania