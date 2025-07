Summer League : les bilans des Français engagés en NBA !

La Summer League, c’est terminé depuis cette nuit ! Enfin l’heure des vacances pour la NBA, dans sa globalité. On vous propose un petit récap tricolore de ce dernier événement de la saison. Les rookies se sont montrés, quelques sophomores également. Allez, envoyez tout ça !

La cuvée 2025

Noa Essengue (Bulls)

3 matchs joués : 12,7 points, 5,3 rebonds, 1,3 interceptions de moyenne à 41,9% au tir et 26,7% à 3-points.

Après une première assez timide (5 points seulement pour 7 pertes de balle), Noa s’est mobilisé pour assurer une bien meilleure prestation au deuxième match des Bulls. Réussi, avec 12 points, 10 rebonds en seulement 19 minutes. Il s’est fait postériser salement par Johnny Furphy lors de la rencontre face aux Pacers (sa dernière en SL), mais a aussi et surtout réussi une grande partie de basketball, avec 21 points. Que du positif !

Noa Essengue coast to coast pic.twitter.com/l10LWTtnWF

— Gustavo (@iamvega1982) July 13, 2025

Joan Beringer (Wolves)

4 matchs joués : 6,8 points, 6,5 rebonds, 2,5 contres de moyenne à 52,6% au tir.

Une première sortie monstrueuse avec 6 contres, et déjà la NBA tout entière qui se demande qui les Wolves ont bien pu débusquer à la Draft 2025. Le reste de sa Summer League s’est passée un poil plus discrètement sur le plan des statistiques, mais on a ici beaucoup de certitudes quant au fait de dire que Minnesota s’est trouvé un pur freak sur le plan athlétique. Les bases sont très prometteuses, hâte d’être en novembre !

Nolan Traoré (Nets)

3 matchs joués : 7,3 points, 3,3 rebonds, 2,3 passes de moyenne à 30,4% au tir.

Un très bon premier match, puis deux autres rencontres plus compliquées. Les Nets ont recruté un garçon très prometteur en la personne de Nolan Traoré, qui a littéralement battu tous ses adversaires en vitesse face au Thunder. Pour le reste, c’est surtout son inconstance et sa timidité à 3-points (comme Ben Saraf, par ailleurs) qui ont dominé en termes d’impression sur les matchs suivants. Allez, il y a encore pas mal de temps pour bosser !

Noah Penda (Magic)

3 matchs joués : 11,3 points, 7,7 rebonds, 3 passes, 1,7 interception de moyenne à 51,7% au tir et 30% à 3-points.

Orlando tient une nouvelle force de la nature dans son équipe. Un poste 3 capable d’allumer de loin, et surtout de finir avec puissance au cercle. On l’a vu durant cette dizaine à Vegas, le rookie n’a pas froid aux yeux. Être capable de prendre les duels sans se poser de questions, c’est déjà un bon point dans une rotation d’Orlando où chaque place sera difficile à prendre l’an prochain.

Maxime Raynaud (Kings)

5 matchs joués : 12,8 points, 6 rebonds, 1,4 passe, 1 contre de moyenne à 49,1% au tir.

Il est sans doute là, le meilleur tricolore de la Summer League 2025, pour ce qui concerne la dernière cuvée de Draft ! Impressionnant dans sa maturité, les Kings peuvent se satisfaire d’avoir un joueur prêt pour emploi dans leur rotation pour cet automne. Là encore, on est bien impatient d’être en novembre !

Mohamed Diawara (Knicks)

4 matchs joués : 7 points, 5,3 rebonds, 1,3 passe, 1,3 interception de moyenne à 40% au tir.

Pour Mo’, qui devait selon toute vraisemblance repartir du côté de Cholet la saison prochaine après la Draft, ne serait plus attendu du côté des Mauges, selon Ouest-France. Peut-être (on l’espère) la conséquence d’un Summer League correcte, et le début d’une saison pleine aux États-Unis, probablement en G League.

La cuvée 2024

Tidjane Salaün (Hornets)

3 matchs joués : 14 points, 5,7 rebonds, 1 passe de moyenne à 44,8% au tir et 33,3% à 3-points.

Belle Summer League pour Tidjane ! Solide, là où on l’a parfois attendu sans le voir trop en NBA cette saison. Espérons que cette belle dizaine (malheureusement mal terminée avec un pépin au tendon…) de basket soit le catalyseur de confiance dont il a besoin, et qu’une saison à la hauteur de son talent se présente devant lui ensuite.

Maybe my favorite Tidjane moment from tonight.

Pushes the pace, makes the right pass, impacts the game on the glass. Love everything about it.

If you remember the experience that was a Salaün fast break last season, you know why this is impressive. pic.twitter.com/Tis8jgBp1E

— Matt Alquiza (@malquiza8) July 12, 2025

Alexandre Sarr (Wizards)

2 matchs joués : 15,5 points, 8 rebonds, 2 passes, 5,5 contres de moyenne à 48% au tir.

Il est venu, histoire de se dégourdir les jambes et de dominer la raquette. Alexandre Sarr n’a rien à faire en Summer League. On t’attend en bleu au mois d’août, grand !

Pacôme Dadiet (Knicks)

2 matchs joués : 12 points de moyenne, 3,5 rebonds, 2 passes à 45,8% au tir.

Beau début de Summer League pour Pacôme, puis une blessure au doigt de pied après le 2e match. Dommage, ça s’est terminé trop vite.

Les autres français de NBA

Rayan Rupert

4 matchs joués : 16 points, 5,8 rebonds, 3 rebonds, 1,5 interception de moyenne à 58,3% au tir.

Tranquille, Rayan a assuré pour sa 3e Summer League NBA. Maintenant, faut aller chercher un vrai spot durable chez les Blazers !

Sidy Cissoko

5 matchs joués : 8,8 points, 2,8 rebonds, 3,3 passes de moyenne à 39,5% au tir.

Un poil plus en difficulté que Rayan, son compère de Portland.