WNBA : Janelle Salaün (16 points) se paye les Wings de Paige Bueckers

Trois rencontres à décortiquer de la fraîcheur du Minnesota au soleil de San Francisco. Mais s’il y a bien une chose à retenir de cette nuit WNBA, en tout cas pour nous Français, c’est que Janelle Salaün s’est offerte Paige Bueckers et ses Wings de Dallas, en étant parfaitement suppléée par d’autres Frenchies.

Les résultats de la nuit

Les Lynx affrontaient Las Vegas en back-to-back pour ouvrir le bal de cette soirée WNBA. Ne créons pas de faux suspens, Minnesota a écrasé les Aces de bout en bout derrière un immense duo Naphessa Collier (25/9/2), Courtney Williams (23/3/5). Comme hier, A’ja Wilson n’a rien pu faire du haut de ses 15 points et 7 rebonds. Vegas repasse dans le négatif avec un bilan de 12 victoires pour 13 défaites, pendant que Minny consolide son avance au sommet de l’Ouest, et même de la ligue.

Napheesa Collier tonight 🔥

• 25 points

• 9 rebounds

• 2 assists

• 7/12 FG

— Women's Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 26, 2025

Direction New York maintenant pour voir comment s’est débrouillée la deuxième grosse écurie de cette année face au Mercury de Phoenix. Après une première mi-temps serrée, le Liberty s’est envolé sans jamais regarder derrière lui. Sabrina Ionescu a mis tout le monde sur ses épaules avec ses 29 pions (17 en deuxième mi-temps), 5 rebonds et 8 passes décisives. Notre Marine Johannès nationale a même contribué un peu à la fête avec 5 points et 2 rebonds, tout roule dans la Big Apple !

Et enfin dernier arrêt de notre récap à San Francisco pour l’affrontement entre les Valkyries et les Wings, affrontement marqué d’un drapeau bleu-blanc-rouge. Et oui, car c’est bien Janelle Salaün qui va prendre le match à son compte en inscrivant 16 points (6 sur 14 au tir), 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions. Le tout devant les yeux de son frère Tidjane, présent en tribunes.

Janelle Salaün tonight 🔥

• 16 points

• 7 rebounds

• 3 assists

— Women's Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 26, 2025

Joueuse du match évidemment, mais qui a également inspiré les autres Françaises de Golden State à se montrer. Carla Leite en mode efficacité avec 14 points à 4/6 au tir, mais ce fut également l’occasion pour Iliana Rupert de faire une entrée réussie dans la Grande Ligue cette saison. 9 points, 5 rebonds et 2 passes en 15 minutes, Grand Chelem tricolore, que demander de plus !

Et des tricolores on va encore en retrouver cette nuit en WNBA pour notre plus grand bonheur. Marine Johannès en back-to-back avec le Liberty, mais aussi Gabby Williams et Dominique Malonga (qui sort de son premier double-double en carrière) avec Seattle. On croise les doigts pour que cette belle dynamique française se prolonge le plus longtemps possible.

Le programme du soir