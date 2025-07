Après cinq saisons et seulement une apparition en Playoffs dans cette terrible Conférence Est, le très compétent management des Chicago Bulls a été convaincu par Billy Donovan et a décidé de lui offrir une prolongation de plusieurs années. Si vous trouvez des traces d’ironie dans cette introduction, vous avez raison.

Depuis quelques années, les Chicago Bulls sont devenus les maîtres du Play-In. Cette équipe moyenne, peu excitante, qui fait tout pour ne pas se reconstruire et termine chaque saison mi-avril après une défaite sèche face au Miami Heat. Un genre de rituel qui semble plaire au Management.

Car plutôt que de changer de vision, Arturas Karnisovas et Marc Eversley ont décidé de ne pas prendre de risque et de prolonger Billy Donovan pour plusieurs années ; une information révélée par Shams Charania. Après tout, pourquoi changer un coaching qui stagne ?

Billy Donovan prolongé plusieurs années à Chicago.

Les réponses à ce tweet sont une safe place amis fans des Bulls… 😅 https://t.co/O8IyGM9cJy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2025

Pour donner du crédit à Billy Donovan, ses derniers mois ont été intéressants. Un projet de jeu rapide tourné autour du jeune trio White – Giddey – Buzelis a vu le jour et l’impression visuelle laissée en fin de saison a été intéressante.

Mais ! Cinq ans, une participation aux Playoffs, une seule saison à plus de 40 victoires. Le tout avec des joueurs de talent comme DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic et Alex Caruso. Billy Donovan a longtemps été incapable de trouver un plan B pour faire mieux jouer son groupe. Incapable de faire naître du mouvement de ballon ou une défense intéressante. De plus, à part Coby White, aucun jeune n’a progressé en cinq ans, il n’a pas prouvé pouvoir être un bon mentor pour un jeune groupe.

Depuis des années, Chicago a un temps de retard et prend trois ans à faire les mouvements que toute la planète basket sait indispensables. Pour preuve, un pivot monténégrin de 34 ans est toujours dans l’effectif à un an de la fin de son contrat.

Et le pire, c’est que cette prolongation n’est peut-être pas la pire nouvelle du jour côté Bulls. Selon Evan Sidery, Arturas Karnisovas et Marc Eversley, les deux têtes pensantes de ce fiasco des dernières années ont également signés de nouveaux contrats.

The Bulls also signed Arturus Karnisovas and Marc Eversley to extensions this offseason.

Although Chicago has had zero playoff success in this era, Billy Donovan and Chicago’s front office remain aligned together moving forward. https://t.co/I1XsCPwEan

— Evan Sidery (@esidery) July 27, 2025

Lorsqu’un président décide de prolonger son président, son GM et son coach, c’est en général un signal de confiance fort, effectué par une équipe qui a le vent en poupe. Chicago a juste le ventre mou, et ne fait rien pour se remuscler.

Source texte : Shams Charania