WNBA : Alyssa Thomas et Napheesa Collier taille patronne !

Une grosse nuit de WNBA était à la carte avec 5 matchs à suivre. Six Françaises se sont tirées la bourre dans une seule rencontre avant qu’Alyssa Thomas et Napheesa Collier illuminent la soirée de tout leur talent. C’est l’heure du récap quotidien !

Les résultats de la nuit

Résumé rapide de certains matchs sans grandes histoires à raconter. Kelsey Mitchell (35 points) et le Fever se sont débarrassées facilement de Chicago toujours privé d’Angel Reese, tandis que les Aces ont retrouvées le goût de la victoire en s’imposant à Dallas derrière une grande Jackie Young (24/3/8 à 8 sur 11 au tir). Pourtant, l’image du match c’est peut-être Paige Bueckers (blessée) qui demande à l’arbitre s’il a besoin de ses lunettes…

Mais partons dans le Connecticut, là où cette soirée WNBA a commencé. Non pas pour débriefer un match épique au grand suspens, mais plutôt pour notifier que six Françaises ont partagé le parquet, et ça, ça se fête. Grosse surprise tout de même de voir le Sun remporter cette rencontre et avec autant d’écart. Bria Hartley a bien scoré (15 points), Leïla Lacan était en mode pickpocket de l’extrême (6 interceptions), seule Migna Touré n’a pas eu la chance de s’exprimer avec ses 6 petites minutes de jeu.

Easy money for Bria Hartley 💸#Bringtheheat | #CTSun pic.twitter.com/SgTmBvtb3w

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) July 27, 2025

Côté Valkyries, naufrage collectif complet auquel nos Françaises n’ont malheureusement pas échappé. Janelle Salaün (9 points) et Carla Leite (5 points) n’ont pas eu de réussite sur leurs tentatives, mais le rayon de soleil viendra de la petite nouvelle Iliana Rupert, 13 points à 5 sur 7 au tir avec 4 rebonds en 22 minutes. Ça c’est du solide pour un deuxième match au sein de la Grande Ligue féminine, on a hâte de voir la suite !

Pendant ce temps là, à Washington, les Mystics sont tombées sur un os du nom d’Alyssa Thomas. Quelle démonstration de l’ailière américaine avec ses 27 points (à 71% au tir !), 11 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. À un rien du triple-double, Thomas créée tout de même un club dont elle seule a la carte de membre, puisqu’elle est devenue la joueuse ayant réalisé le plus de matchs à minimum 20 pions, 10 rebonds et 8 passes de toute l’histoire de la WNBA, Candace Parker est dans le rétroviseur. Le tout avec une victoire facile à la clé pour son Mercury, que demander de plus ?

Alyssa Thomas vs Washington:

27 PTS

11 REB

8 AST

3 STL

Joins herself as the only players in WNBA history with those numbers in a single game. pic.twitter.com/IXP9Eehmej

— StatMuse (@statmuse) July 28, 2025

Direction le Minnesota pour le dernier match de la soirée, et là aussi il y a pas mal de choses à décortiquer. Déjà, occupons-nous de l’éléphant dans la pièce : la masterclass de Napheesa Collier ! 32 points à 14 sur 18 au tir (!!!), 8 rebonds, 7 caviars, 4 interceptions et 2 contres, une performance de grande maboule qui elle aussi la fait rentrer un peu plus dans l’Histoire, mais de sa franchise cette fois. Collier égalise Maya Moore au plus grand nombre de matchs en minimum 30/5/5 de l’histoire des Lynx.

Victoire facile au bout ? Étonnamment non. Atlanta a parfaitement répondu à cette performance en s’appuyant sur une Brittney Griner des grands soirs (22 points). Minnesota n’avait plus perdu depuis le 12 juillet, et subit également sa première défaite à domicile de toute la saison. Le contraste avec la perf de Phee est gigantesque.

NAPHEESA COLLIER TONIGHT 🔥

• 32 POINTS

• 8 REBOUNDS

• 7 ASSISTS

• 4 STEALS

• 2 BLOCKS

• 14/18 FGpic.twitter.com/ps9xkTKAU8

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 28, 2025

On retourne sur un plus petit programme ce soir avec deux rencontres mais beaucoup de Françaises à suivre. Bria Hartley et Leïla Lacan affronteront Gabby Williams et Dominique Malonga dans le Connecticut pendant que Marine Johannès nous fera sa Marinade habituelle contre Dallas. On sort le popcorn !

Le programme du soir