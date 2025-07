WNBA : Six Françaises ont partagé le parquet d’un même match, record absolu !

Cette nuit lors du match entre le Connecticut Sun et les Valkyries de Golden State, six Françaises ont foulé les parquets de la WNBA en même temps. Un nouveau record qui témoigne de la multiplication des talents tricolores, et ce pour notre plus grand plaisir.

L’année dernière lors de JO, seules quatre joueuses de l’Équipe de France avaient pris part à une saison WNBA au cours de leur carrière. Cette nuit six Françaises viennent de se tirer la bourre sur un seul et même match. La différence est gigantesque et il s’agit bien évidemment d’un record, sans même citer la présence de Rachid Méziane, coach français, sur le banc du Sun. Comme quoi si la WNBA explose actuellement, c’est aussi le cas de nos Frenchies.

🇫🇷 6 françaises en même temps sur un parquet WNBA cette nuit, si ça c’est pas beau…

🔹Bria Hartley

🔹Janelle Salaün

🔹Carla Leite

🔹Leila Lacan

🔹Iliana Rupert

🔹Migna Touré

Et avec un head coach français en bonus, Rachid Meziane.

Qu’une chose à dire. pic.twitter.com/g8kxsYycxS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2025

Bria Hartley, Leïla Lacan et Migna Touré côté Connecticut Sun, Janelle Salaün, Carla Leite et Iliana Rupert côté Golden State Valkyries. Du très très beau monde d’autant que certaines d’entre elles ont brillé statistiquement avec en tête Bria Hartley et ses 15 points, Leïla Lacan et ses 6 interceptions ainsi qu’Iliana Rupert avec ses 13 pions pour son deuxième match de la saison en W. Ce n’est que partie remise pour les autres, tant elles ont montré à d’autres moments qu’elles aussi pouvaient rayonner.

Dommage pour le suspense puisque ce choc a fini en bon gros blowout des familles (95-64) à l’avantage du Sun qui remporte sa quatrième victoire de la saison, mais pour nous, l’essentiel est ailleurs. La France illumine de plus en plus la Grande Ligue féminine, que ce soit par ces six noms là ou par les autres comme Gabby Williams qui vient d’être All-Star, Dominique Malonga et son double-double historique de jeunesse, ou Marine Johannès et sa magie envoûtante. Qu’il fait bon être Français et fan de basket en ce moment !