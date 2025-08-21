EuroBasket 2025 : champion, MVP, top scoreur… qui sont les favoris des médias ?

À moins d’une semaine de l’EuroBasket 2025, la FIBA a réuni les pronostics des différents médias accrédités pour la compétition, afin de déterminer qui sont les favoris de différentes catégories. Champions, MVP, meilleur jeune et bien d’autres, on vous fait un petit tour d’horizon histoire d’être bien calé avant le début des hostilités !

Champions

Première catégorie et certainement la plus importante, pourtant il semble y avoir très peu de suspense quant à l’identité du futur champion d’Europe, en tout cas selon les médias accrédités. La Serbie de Nikola Jokic domine très largement les pronostics devant l’Allemagne championne du monde en titre. Cocorico, c’est notre Équipe de France qui vient compléter le podium, forte de sa jeunesse. Moins d’attentes que les années précédentes, pour peut-être une plus grande surprise.

MVP

Même domination serbe en ce qui concerne le MVP, puisqu’avec ses grandes chances de gagner la compétition, Nikola Jokic semble être le candidat parfait pour faire le doublé champion + MVP. Égalité derrière lui entre Franz Wagner et Luka “Skinny” Doncic. Les noms de NBAers se multiplient ensuite de Bogdanovic à Markkanen en passant par Giannis ou Porzingis, mais tous restent à des années-lumière du Joker.

Meilleur scoreur

Il fallait bien qu’il domine un classement celui-là, Luka Doncic est pressenti pour être le meilleur scoreur de la compétition. Des kilos en moins pour pas mal de points en plus, Luka Magic a montré de jolis signes pendant les matchs de préparation, tout comme son poursuivant finlandais Lauri Markkanen (40,3 points de moyenne en préparation !). Le Greek Freak vient compléter le podium.

Meilleur jeune

Coucou, c’est nous ! Si l’EDF ne pourra pas compter sur tous ses cadres cet été, elle pourra s’appuyer sur une jeunesse affamée. Voilà pourquoi dans la catégorie du meilleur jeune, les médias ne voient non pas un, mais plutôt deux Français au sommet de la course en les personnes d’Alexandre Sarr et Zaccharie Risacher. Seul Nikola Topic peut lutter, mais au bout d’un moment, les Serbes ne peuvent pas tout gagner.

Bonne surprise

En ce qui concerne la nation qui viendra surprendre le vieux continent, la Finlande de Lauri Markkanen se dresse tout en haut des pronostics, devant la nation d’un autre grand intérieur de NBA, la Lettonie de Kristaps Porzingis. L’Estonie vient compléter le trio de tête.

Mauvaise surprise

On pourrait presque fêter ce classement sur les Champs tant notre aversion pour la sélection espagnole grandit d’année en année. Mais en effet, c’est bien la Roja qui est pressentie comme la future déception de cette EuroBasket, vient ensuite la Grèce, et malheureusement la France en troisième position. Si seule la première prédiction pouvait arriver, ça nous arrangerait.

Quelques autres catégories

Meilleur coach : Svetislav Pesic (Serbie, 34,4%)

Meilleur rebondeur : Nikola Jokic (Serbie, 58,4%)

Meilleur passeur : Luka Doncic (Slovénie, 30,4%)

Meilleur public : Lithuanie (21,5%)

À qui confier le dernier tir : Luka Doncic (34,5%), Nikola Jokic (12,6%)… sans blague !

Voilà qui résume les favoris des médias à moins d’une semaine de la compétition. On est un peu piqué quand même de voir que le public français n’est vu que comme le onzième meilleur public par ces mêmes médias. Alors à toutes nos troupes tricolores sur place, LE ZBEUL !

Source texte et images : FIBA