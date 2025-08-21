Les Kings ou rien pour Russell Westbrook ?

La fin du mois d’août approche, et cela fait plusieurs semaines que le marché des transferts s’est largement calmé en NBA. Certains joueurs, néanmoins, n’ont toujours pas trouvé preneur. C’est le cas par exemple de Russell Westbrook, dont les Kings semblent représenter la seule option crédible. Le pauvre…

Quand Russell Westbrook a décidé de décliner sa player option avec les Nuggets en juin dernier, il n’imaginait sans doute pas être sans équipe fixe deux mois plus tard.

Brodie sortait d’une campagne correcte à Denver (13,3 points, 4,9 rebonds, 6,1 passes), avec ses hauts et ses bas certes mais en prouvant qu’il pouvait toujours se montrer décisif (coucou les Clippers). De quoi tester le marché des agents libres malgré une fin de Playoffs compliquée, et décrocher un nouveau contrat dans une équipe compétitive. Vous l’avez compris, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu.

Mais alors, c’est quoi l’avenir pour ce bon vieux Russ ? L’insider Jake Fischer nous apporte la dernière update sur le dossier, et elle n’est pas très encourageante.

“Les Kings sont la seule destination qui semble vraiment envisagée concernant Russell Westbrook. Et c’est toujours la destination dont j’ai entendu parler en début de semaine pour Russell Westbrook – s’il reste en NBA, pour être honnête.”

Même son de cloche du côté d’un autre insider, Sam Amico de Hoops Wire.

“Plusieurs équipes ont été mentionnées comme pouvant potentiellement l’accueillir : les Sacramento Kings, le Miami Heat, les New York Knicks et les Milwaukee Bucks. Mais ce ne serait pas surprenant si Westbrook débutait la saison sans contrat.”

Russell Westbrook est un joueur à part, pour le meilleur et pour le pire. Visiblement, c’est le pire qui revient le plus souvent dans la tête des dirigeants NBA aujourd’hui, surtout qu’on parle d’une ancienne star de 36 ans dont les limites au shoot et les choix offensifs refroidissent rapidement les potentiels courtisans.

Au fur et à mesure qu’on s’approche des camps d’entraînement et de la pré-saison (fin septembre), les choses se débloqueront peut-être pour Westbrook, et une porte pourrait s’ouvrir. Mais il y a des chances qu’on parte sur un contrat minimum, et pas forcément chez un contender. Ça tombe bien les Kings n’en font pas partie. Petit avantage néanmoins côté Sacramento : ça permettrait à Russ de revenir en Californie, pas très loin de son Los Angeles natal.

Russell Westbrook might not be in the NBA next season, per @JakeLFischer

“The Kings are the one home for Russell Westbrook if he’s going to be in the NBA at all.” pic.twitter.com/aSoRF2Pv7a

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) August 20, 2025