Un champion NBA français signe au FC Porto ! Axel Toupane continue son tour du monde des clubs et après le Liban et Taïwan, direction le Portugal pour une institution bien plus connue pour le ballon rond que pour le orange. Avec un peu de chance, il signera à Manchester United dans un an.

Vous savez ce qu’on dit des recruteurs du FC Porto ! Si à 33 ans, Axel Toupane leur a tapé dans l’oeil, c’est sans doute qu’il a encore un fort potentiel à développer et qu’il peut rejoindre les plus grandes écuries européennes dans les années à venir. Pour cela, il faudra séduire un public de passionné et faire rugir le stade du Dragon.

Des légendes sont déjà passées par le mythique club portugais : James Rodriguez, Pepe, Radamel Falcao, Ricardo Quaresma, mais aucun n’avait été sacré champion NBA. La bague obtenue avec les Milwaukee Bucks en 2021 pèse lourd dans le C.V du Français.

Depuis le début de sa carrière, l’attaque n’est pas le point fort du Français, ce qui est rare pour un ailier, mais au vu de sa grande taille, son nouvel entraîneur pourrait bien le tester en numéro 9, à la réception des centres. Un profil qui rappelle celui de Peter Crouch ou encore de Jan Koller.

Du Pont Dom Luis à La Sé, la Cathédrale de la ville, Axel Toupane va pouvoir vivre dans un cadre magique. Attention à ne pas trop abuser des dégustations proposées dans chaque coin de rue pour rester sobre devant les filets. À lui de prouver que la Pastéis de Nata n’est plus la seule à pouvoir régaler les habitants, le Francesinha est là pour ça.

