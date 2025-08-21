WNBA : le record d’affluence all-time battu… 1 mois avant la fin de régulière !

Il reste près d’une dizaine de matchs à jouer par équipe lors de cette saison régulière en WNBA et pourtant, le record de personnes ayant été dans une salle a déjà été battu. 2,36 millions de personnes avaient fait le déplacement en 2002, déjà 2,43 millions 23 ans plus tard.

Depuis l’arrivée de Caitlin Clark en WNBA, la Ligue explose. Bien sûr la courbe était déjà ascendante, mais depuis deux ans, l’intérêt médiatique et des fans a atteint un niveau jamais vu auparavant. Le Indiana Fever, son équipe a attiré 300 000 personnes lors des matchs à domicile cette saison, malgré la blessure du talent générationnel.

Mais ce sont toutes les salles de WNBA qui peuvent constater l’évolution. Le record d’affluence datant de 2002 a été battu alors qu’il reste un mois de saison régulière. Près de 2,5 millions de fans ont déjà été supporter leurs équipes préférées. Un chiffre dévoilé par Front Office Sports.

The WNBA set a new regular-season attendance record with 2.43 million fans AND there’s still a month left to play in the regular season 😳

It breaks the previous record of 2.36 million fans set back in 2002.

Leading the charge? The Indiana Fever, who drew over 300,000 fans at… pic.twitter.com/OXvCbJKvY0

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2025

Il y a des raisons logiques à ce record, comme le fait que de nouvelles équipes sont arrivées dans la Ligue cette année. Les Golden State Valkyries, par exemple, réalisent une première saison exceptionnelle. Mais les chiffres d’audiences télévisuelles sont également bonnes depuis l’année dernière, l’intérêt est croissant.

D’autres franchises vont bientôt arriver, les jeunes stars comme Paige Bueckers vont continuer à se développer et la dynamique, sauf surprise, devrait rester positive. Une excellente nouvelle pour le basket-ball.

Source texte : FOS