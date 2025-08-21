Jeux Olympiques 2028 : le tournoi de basket débutera avant la cérémonie d’ouverture

Le comité exécutif de la FIBA s’est réuni récemment en Suisse et parmi les sujets à l’ordre du jour : le calendrier des Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles. Celui-ci a été rallongé de deux jours en comparaison aux derniers Jeux à Paris.

Lors des JO de Paris 2024, certains basketteurs n’avaient pas pu assister à la cérémonie d’ouverture, car délocalisés à Lille pour les matchs du premier tour. Pour les JO de Los Angeles 2028, on aura droit à une autre particularité : les athlètes de la balle orange auront déjà commencé leur tournoi quand les Jeux débuteront officiellement le 14 juillet.

En effet, la FIBA a annoncé que les matchs de basket commenceront dès le 12 juillet et se termineront le 30, dernier jour des JO de LA 2028. Les raisons de ce calendrier rallongé ? Un meilleur étalement des matchs, et éviter les rencontres le matin.

“Cet ajustement permet de disputer les quarts de finale sur deux jours et garantit également qu’aucun match ne débutera avant midi, ce qui améliore l’expérience globale des joueurs, des équipes, des supporters et des diffuseurs.” – La FIBA

À Paris l’an dernier, les quarts de finale ont tous été disputés le même jour, avec quatre matchs dans le tournoi masculin de 11h à 21h30, et un programme similaire dans le tournoi féminin le lendemain. Bonjour le marathon (surtout pour nous !). Ce sera donc différent à Los Angeles dans trois ans.

Pour rappel, les matchs de basket aux JO 2028 se dérouleront à l’Intuit Dome, la toute nouvelle salle des Clippers.