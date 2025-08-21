Giannis Antetokounmpo a (enfin) pu jouer avec la Grèce : 25 points en… 15 minutes

D’abord privé des premiers matchs de préparation pour l’EuroBasket 2025 de la Grèce en raison de soucis d’assurance, Giannis Antetokounmpo a finalement pu faire ses débuts contre la Lettonie, hier soir. Bilan : 25 points, 10 rebonds à 9/12 au tir… en 15 minutes. Ça va, il est à peine fâché.

Giannis Antetokounmpo a enfin pu porter la tunique grecque pour la première fois depuis le début de la préparation à l’Euro, hier soir. Le Freak, double MVP en NBA, a manqué les quatre premières rencontres préparatoires en raison de problèmes liés à son assurance en cas de blessure. Désormais réglés, ces soucis l’ont sans doute un peu rendu bougon, puisque face à la Lettonie, la star des Bucks (NBA) a sorti le grand jeu en très peu de temps.

Si vous vous posiez la question, oui, Giannis Antetokounmpo est prêt pour l’EuroBasket !

En 15 minutes contre la Lettonie, le Greek Freak a compilé :

🔹25 points

🔹10 rebonds

🔹3 passes

🔹2 contres

🔹2 interceptions

🔹9/12 au tir

🥶🥶🥶 pic.twitter.com/3kmBK56puM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 20, 2025

L’atout majeur de la Grèce est enfin là, et c’est une mauvaise nouvelle pour tous ses adversaires. En revanche, quelle meilleure information pour les fans de basket ? On risque vraiment d’avoir un Euro parmi les plus relevés de l’histoire. En attendant le début des hostilités, la sélection hellénique doit encore affronter l’Italie… puis la France, dans le cadre de sa préparation. Rendez-vous le 24 août pour le match face aux Bleus, ça risque d’envoyer !