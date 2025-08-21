Bulls : le maillot de Derrick Rose sera retiré le 24 janvier 2026

Plus jeune MVP de l’histoire de la NBA et véritable visage des Bulls au début des années 2010, Derrick Rose sera honoré au United Center en janvier prochain.

On savait déjà que D-Rose allait voir son maillot être retiré par les Bulls, mais on ne connaissait pas encore la date officielle de la cérémonie. Celle-ci vient d’être annoncée par la franchise de Chicago. Prenez votre agenda, ce sera le 24 janvier 2026.

Officiel : les Bulls vont retirer le maillot de Derrick Rose le 24 janvier prochain, quand Chicago affrontera Boston. 🌹🌹

Son #1 va rejoindre le #4 (Jerry Sloan), le #10 (Bob Love), le #23 (Michael Jordan) et le #33 (Scottie Pippen) parmi les numéros retirés aux Bulls.

Plus personne ne pourra porter le numéro 1 à Chicago après cette soirée, qui s’annonce remplie d’émotions. On se souvient des larmes qui ont coulé il y a quelques mois, quand Derrick a (déjà) été honoré lors d’une soirée en son honneur. En janvier prochain, D-Rose rejoindra officiellement le cercle des plus grands joueurs à avoir porté la tunique des Taureaux, aux côtés de Michael Jordan, Scottie Pippen et Cie.

Une magnifique récompense pour celui qui est passé des quartiers chauds de Chicago à un titre de MVP à seulement 22 ans. Malgré les blessures qui ont gâché sa carrière, Derrick Rose restera pour toujours celui qui a remis les Bulls sur le devant de la scène. Énormes exploits individuels, highlights en pagaille, qualités athlétiques de folie et cœur de champion, D-Rose a laissé des souvenirs éternels au United Center.

Un héritable qui méritait bien d’être immortalisé.

Le moment où Derrick Rose a appris que les Bulls allaient retirer son maillot…

🥹❤️🌹

