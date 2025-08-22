WNBA : neuvième victoire consécutive pour les Aces

A quelques jours du début de l’Euro, les fans de basket peuvent préchauffer avec la WNBA qui continue de nous envoyer ses meilleures masterclass estivales. Cette nuit ? Drôle de série pour le Lynx… et très grosse série pour les Aces.

Les résultats de la nuit

Bonne nouvelle pour commencer, puisque le Sun de Rachid Meziane va mieux avec une troisième victoire en quatre matchs, la deuxième de suite face aux Mystics de Washington. Il n’y aura pas de Playoffs pour Connecticut cette saison mais Leila Lacan (encore 5 steals !), Bria Hartley et Migna Touré gagnent des matchs, c’est plutôt cool au basket. Autre française sur le pont cette nuit, non loin du pont de Brooklyn pour être plus précis, Marine Johannes a scoré 9 points mais a perdu face au Sky, porté par les deux sophomores Angel Reese et Kamilla Cardoso, toutes deux auteures d’un double-double tah les Twin Towers.

Le Liberty glisse au classement au profit notamment du Dream d’Atlanta, qui continue de rêver (…) de gloire avec une belle victoire face au Lynx, toujours privé de la reine Napheesa Collier et qui perd pour la deuxième fois de suite pour la première fois de la saison. Autre série mais plus réjouissante, la neuvième win consécutive des Aces de Las Vegas, une belle branlée contre le Mercury avec 19 points et 13 rebonds d’A’Ja Wilson, à deux doigts de venir toquer le trophée de MVP pourtant très vite promis à la star de Minnesota. De quoi offrir un peu de suspense à cette fin de saison régulière !

A’ja Wilson was phenomenal in the @LVAces‘ win over the Mercury, 83-61 💥

19 PTS I 13 REB

Her efforts helped the Aces achieve their 9th straight win, tying the Liberty and Lynx for the longest streak of the season!#WelcometotheW pic.twitter.com/IJndc8NWEo

— WNBA (@WNBA) August 22, 2025

Le programme de ce soir