La Turquie a eu peur. Pendant un peu plus d’une mi-temps, les hommes d’Ergin Ataman étaient menés par la Suède, mais un très gros troisième quart-temps, notamment défensivement, leur a permis de reprendre les devants. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale (85-79).

La Turquie a perdu trois des quatre quarts-temps, a encaissé un nombre de paniers sur des coupes lignes de fond absolument indécent, n’a fait que 16 passes décisives (contre 31 face à la Serbie), mais les coéquipiers de Cedi Osman ont fini par s’en sortir face à une Suède remarquable !

Pendant 24 minutes, ce sont les Nordiques qui menaient au score, grâce notamment à une adresse spectaculaire, 55,6% à 3-points en première mi-temps. Pelle Larsson en leader, Viktor Gaddefors en chef d’orchestre et Simon Birgander en tourelle à l’intérieur, l’équipe était parfaitement organisée.

Mais le troisième quart-temps a tout fait basculer. Les Turques ont passé un 26-13 à leurs adversaires grâce à une défense étouffante et un très gros Alperen Sengun.

Longtemps bien défendu, Alperen Sengun a dominé en deuxième mi-temps :

🔸24 points

🔸16 rebonds (9 offensifs)

🔸6 passes

🔸2 contres

🔸8/16 au tir

Y a un titre de MVP de l’EuroBasket à aller chercher ! 😤 pic.twitter.com/XI4tuaxl2Y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2025

Pourtant, les 10 dernières minutes ont donné, à nouveau, des sueurs froides aux favoris. Ludwig Hakanson est sorti de sa boîte avec des énormes tirs à longue distance, ramenant les siens à hauteur à trois minutes de la fin, mais c’était sans compter sur le pivot des Houston Rockets. Énorme cross suivi de son propre rebond offensif, contre sur le sniper suédois l’action suivante et dunk sur la contre-attaque, « Alpi » a tué le match en 30 secondes.

« Comment tuer un match » , par Alperen Sengun ⬇️ pic.twitter.com/RbL7lXhjka

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2025

Ce huitième de finale a été bien plus disputé que prévu, une bien belle manière de lancer ce week-end de basket-ball, mais à la fin ce sont les Turques qui passent et qui attendent, en quart de finale, le vainqueur de Pologne – Bosnie-Herégovine.