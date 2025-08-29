EuroBasket 2025 : Alperen Sengun frôle le triple-double face aux Tchèques

La Turquie réalise un superbe début d’EuroBasket avec de belles victoires contre la Lettonie puis la République tchèque. Sans surprise, le meilleur joueur de l’équipe s’appelle Alperen Sengun et dans ce deuxième match de poules, le pivot a envoyé 23 points, 12 rebonds et 9 passes en 27 minutes.

La Turquie avait envoyé un message fort contre la Lettonie, une victoire sans trembler (93-73) et un Alperen Sengun déjà solide avec 16 points, 8 rebonds et 7 passes. L’intérieur des Houston Rockets avait été élu MVP de la rencontre !

Et tout s’est encore mieux déroulé contre la République tchèque. Après un départ timide, les coéquipiers de Cedi Osman se sont mis en route dans un second quart-temps au plus que parfait (24-10) et n’ont jamais desserré leur étreinte. À chaque passage sur le parquet, “Baby Jokic” a enflammé le public. En 27 minutes, il a compilé 23 points, 12 rebonds, 9 passes, 2 contres et 1 interception à 8/9 au tir et 7/10 aux lancers-francs.

Les Turques ont ainsi pris provisoirement la tête du Groupe A et semblent être les seuls en mesure d’embêter un temps soit peu la Serbie. La bataille sous le cercle entre le Triple MVP de NBA et son descendant s’annonce sublime.

Les hommes d’Ergin Ataman ont le potentiel pour être la bonne surprise de cet EuroBasket et avec un pivot dans cet état de grâce…