À LA CARTE : juste prix et gestion de budget

C’est même pas encore vraiment la rentrée qu’un nouvel épisode de À La Carte débarque déjà sur la chaîne préférée de votre chaîne préférée. Cette fois, notre cher Alexinator national nous explique comment bien gérer son budget de collection, acheter ou vendre au juste prix. Vous connaissez la chanson, y a plus qu’à s’installer et à écouter Père Alex nous raconter ses histoires.