L’EuroBasket 2025 continue avec six matchs dont un alléchant Portugal – Serbie ce soir. Oui oui, on a dit alléchant. Envoyez le menu !

Le programme du jour

12h30 : Allemagne – Suède (Groupe B)

Allemagne – Suède (Groupe B) 13h45 : Turquie – République tchèque (Groupe A)

Turquie – République tchèque (Groupe A) 15h30 : Lituanie – Monténégro (Groupe B)

Lituanie – Monténégro (Groupe B) 17h : Estonie – Lettonie (Groupe A)

Estonie – Lettonie (Groupe A) 19h30 : Finlande – Grande-Bretagne (Groupe B)

Finlande – Grande-Bretagne (Groupe B) 20h15 : Portugal – Serbie (Groupe A)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le main event

Honnêtement ? On est méga hypé par Portugal – Serbie. Oui les Serbes devraient fort logiquement en coller une grosse à Neemias Queta et ses partenaires, mais après la victoire des Portugais en ouverture face à la République Tchèque le buzz est monté d’un cran et on aura donc un oeil sur cette drôle de confrontation avec les grands favoris de ce Groupe A.

Les autres matchs

Dans le Groupe A les Tchèques auront justement un besoin énorme de gagner face à la Turquie, qui a cartonné la Lettonie mercredi donc ce ne sera pas une mince affaire. Dans le dernier match un choc des vaincus du Day 1 avec la Lettonie qui n’a d’autres choix que de cogner l’Estonie après sa défaite inaugurale contre les Turcs. Dans le Groupe B les Allemands devraient claquer une nouvelle masterclass contre la Suède, la Lituanie est favorite face au Montenegro et Lauri Markkanen tentera de dépasser les 40 pions contre la Grande-Bretagne.