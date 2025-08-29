WNBA : le Storm de Gabby Williams surprend Minneapolis !

Trois matchs étaient au menu cette nuit en WNBA et chacun a réservé son lot d’histoires. Une Marine Johannes en forme avec New York, le Mercury qui s’en sort, non sans peine, face au Sky, mais surtout Seattle qui est venu surprendre le Lynx leader de ligue dans un comeback fulgurant. On fait le récap !

Les résultats de la nuit

Commençons par nous envoler vers la Big Apple, là où le Liberty affrontait les Mystics de Washington. Un match à sens unique dont la logique a été respectée, puisque New York a marché sur les joueuses de la Capitale tout du long.

Ce qu’on préfère retenir c’est la belle performance de Marine Johannes avec ses 14 points et 5 passes dans un style toujours plus reconnaissable. À noter également, les 15 points d’Emma Meesseman et les 16 unités d’Isabelle Harrison qui faisait son retour après un vingtaine de jours d’absence.

Marine Johannes stepped up and had a great game tonight. She finished with:

🪄14 PTS

🪄5 AST

🪄3 3PM

🪄100% FT

🪄(+26)

pic.twitter.com/Nhw5SKWhLQ

— Liberty Lead (@LibertyLeadSM) August 29, 2025

Direction maintenant l’antre des leadeuses de la Ligue à Minneapolis. Le Lynx y affrontait Seattle dans ce qui se profilait comme une victoire facile… mais que nenni ! Menées de 21 points, les joueuses du Storm ont déchaîné une tempête (facile) sur le Minnesota. Résultat, un run de 22-4 pour terminer le troisième quart avant de prendre encore un peu plus le large dans le quatrième pour finalement l’emporter.

Immense victoire pour Seattle qui en a bien besoin pour maintenir ses espoirs de Playoffs. Nos Françaises Gabby Williams (16 points) et Dominique Malonga (13 points, 7 rebonds) n’ont pas été étrangères à ce comeback. De même pour l’Américaine Skylar Diggins, 23 pions au total dont 19 en deuxième mi-temps.

The @seattlestorm erase a 21-PT deficit to secure the win over the Lynx, 93-79! They tie their record for second largest comeback win in franchise history.

⛈️ Skylar Diggins – 23 PTS | 3 REB | 5 AST | 4 STL | 4 3PM

⛈️ Gabby Williams – 16 PTS | 4 REB | 3 AST | 2 BLK | 4 3PM… pic.twitter.com/E7zpVc5L8W

— WNBA (@WNBA) August 29, 2025

Enfin, le Mercury s’est défait non sans peine du piège tendu par Chicago. Les joueuses de Windy City étaient prêtes à faire l’upset avec notamment une bonne grosse ligne statistique signée Angel Reese (15 points, 20 rebonds, 4 passes).

Mais le scoring de Kahleah Copper (28 puntos), la polyvalence d’Alyssa Thomas (15/9/6), et la grosse défense de Natasha Mack (10 points, 12 rebonds, 5 contres) viendront finalement à bout de cette équipe du Sky. On l’a échappé belle à Phoenix.

Natasha Mack was a defensive MENACE in the @PhoenixMercury win over the Sky, recording her FIRST career double-double AND a career-high in blocks! 🔥

10 PTS I 12 REB I 2 STL I 5 BLK

Postseason Push presented by @DraftKings pic.twitter.com/CkjrJND4YC

— WNBA (@WNBA) August 29, 2025

Petit programme à venir ce soir en WNBA avec deux matchs. On gardera surtout un œil sur l’affrontement entre les Sparks et le Fever, qui pourrait bien s’avérer déterminant dans la course à l’accession aux Playoffs.

Le programme du soir