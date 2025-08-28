Pas mal de gros games aujourd’hui pour cette deuxième journée de l’EuroBasket. La victoire de la France bien sûr, la défaite de l’Espagne, celle de la Slovénie et la victoire de la Grèce face à l’Italie. On débriefe !

Les résultats du jour

Géorgie – Espagne : 83-69

– Espagne : 83-69 Israël – Islande : 83-71

– Islande : 83-71 Belgique – France : 64-92, les notes du match

: 64-92, les notes du match Bosnie-Herzégovine – Chypre : 91-64

– Chypre : 91-64 Grèce – Italie : 75-66

– Italie : 75-66 Slovénie – Pologne : 95-105

Joie immense en France dès le début de l’après-midi puisque Sandro Mamukelashvili et la Géorgie ont fait tomber les très vilains espagnols, pour le plus gran plaisir d’un peuple encore traumatisé par des valises de défaites depuis 20 ans. L’Espagne est déjà dans l’obligation de gagner des matchs et on rappelle que le groupe de la Roja croisera avec celui de la France en huitièmes, ce qui veut dire que… non, n’y pensons pas.

Dans le groupe de la France justement, Israël a fait le job contre l’Islande avec 20 points et 9 rebonds de Deni Avdija et 31 pions de Roman Sorkin, alors que la Pologne surfe sur la vague de son bel Euro 2022 (quatrièmes) en tapant la Slovénie d’un Luka Doncic qui a fait tout ce qu’il a pu (34/7/4/5). Jordan Loyd et Mateusz Ponitka en ont collé 55 à eux deux à la “défense” slovène, ça aide, et les Polonais se positionnent donc comme les potentiels favoris pour la deuxième place du Groupe C.

Dans le Groupe D la Bosnie a battu logiquement Chypre et dans le choc du jour les Grecs ont résisté au retour des Italiens grâce à un Giannis Antetokounmpo qui s’est tapé sa meilleure bolognaise avec 31 points à 14/20 au tir, sans trop forcer, ce chacal.

Le programme de demain