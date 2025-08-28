L’Équipe de France a officiellement démarré son EuroBasket 2025, et parmi nos envoes cette année… noter chaque match des Bleus, avec plus ou moins de sérieux. Aujourd’hui c’est un derby qui nous était proposé, parfait pour préchauffer et tenter quelques punchlines. L’Euro c’est parti, les conneries aussi.

Belgique

Emmanuel Lecomte (4) : deux fois plus de ballons perdus que de passes décisives, Emmanuel Lecomte est bon mais pas tant que ça.

Jean-Marc Mwema (3) : cinquième Euro pour Jean-Marc mais ne serait-ce pas celui de trop ? Oui, on se permet, alors que Jean-Marc en vrai, il a l’air trop chill.

Hans Vanwijn (6) : il a raté un dunk tout fait, il n’a donc pas dunké dans ce match, exactement comme le rédacteur de cet article. Ça c’est de la stat. Hans reste tout de même le meilleur joueur belge de ce match mais ça c’est beaucoup moins drôle à écrire.

Loic Schwartz (5) : 8 points en 18 minutes et une faute technique frustrante. On ne se rappellera pas toute notre vie de son match, ni de lui tout court pour être honnête.

Kevin Tumba (3) : que dire à part que s’il s’était appelé Simon, le tout nous aurait fait pensé à un célèbre duo dans le Roi Lion, et que son seul highlight du match est d’avoir pris un petit taquet par Alex Sarr.

Ismael Bako (5) : 11 points, 7 rebonds, de la baston, de la bonne verticalité. Ismael Bah quoi

Andy Van Vliet (4) : quasiment le même joueur que son homonyme de Houston Fred Van Vleet, sauf qu’il est Belge, sauf qu’il est pivot, sauf qu’il a moins de talent.

Siebe Ledegen (3) : on va pas se mentir, il a du rentrer pendant qu’on était aux toilettes.

Niels Van Den Eynde (5) : un gros tir de fou au buzzer, 6 caviars, et au final ça fait un match très solide pour NVDE. Ouais on l’appelle tout le temps comme ça, c’est la mif.

Joppe Menes (4) : assez invisible dans le jeu, et c’est ce qui s’appelle une analyse de fond.

Godwin Tshimanga (-) : le prénom est incroyable, son match un peu moins.

Mamadou Guisse (5) : une grosse pointe de vitesse et de l’envie, il se passait toujours quelque chose quand il était sur le terrain. Ouais, on aime beaucoup ce gamin.

France

Théo Maledon (5) : 6 points, 6 rebonds et 2 passes, une bonne gestion du début de match en tant que starter. Joue comme un mec de 40 alors qu’il en a 20, le contraire de LeBron.

Elie Okobo (6) : meilleur marqueur des Bleus, Elie a regardé le cercle sans arrêt, ça tombe bien parce qu’il est là pour ça. Il sera l’un des leaders offensifs des Bleus sur cet Euro et c’est plutôt rassurant pour la France.

Zaccharie Risacher (6) : 10 points, de la propreté, de la classe, de la simplicité et du sérieux? C’est à lui que devra bientôt revenir la tâche d’être le leader de cette équipe, le capitaine, un All-Star en NBA et même le futur président de la République. Oui, Zaccharie Risacher est mon chouchou, started from Ekinox now you playin Eurobasket.

Bilal Coulibaly (7) : allez soyons fou et c’est parce que vous le demandez très fort : disons que Bilal a été le meilleur joueur du match. Début en fanfare en attaque, athlétiquement au dessus, trop posé pour un mec de 21 ans, et au final un match à 12 points, 7 rebonds, 2 contres et 37 sourires. Notre souhait le plus cher ce soir, devenir son ami. Comment ça on divague ?

Isaia Cordinier (5) : lui aussi est un cran au dessus athlétiquement. Il a été dans le contrôle aujourd’hui et cherche encore son rôle mais sa présence est rassurante des deux côtés du terrain. Ne vous en faites pas pour lui, le Cordinier reste bien chaussé.

Sylvain Francisco (6) : 5 points, 3 rebonds, 6 passes, 1 steal et 2 contres, une activité de tous les diables, mon dieu qu’elle est vieille cette expression. Il a été celui qui a causé le premier écart quand il est entré en tant que sixième homme. Rythme effréné, bandeau bien vissé, San Francisco est arrivée en Pologne.

Guerschon Yabusele (6) : en parlant de présence rassurante, on comprend de plus en plus pourquoi Freddy Fauthoux l’a désigné capitaine. Vocal sur et en dehors du terrain, solide des deux côtés du terrain, bref irréprochable, tout le contraire de Bradley Beal cette saison avec les Suns. Une punchline gratis de temps en temps, on prend.

Alexandre Sarr (5) : il domine dessous dès qu’il le désire, et il a même montré un peu de caractère, comme un bon camembert de Normandie. Du bon Alex, de la bonne préchauffe même si les stats sont discrètes.

Nadir Hifi (6) : il a fait exactement ce pourquoi on lui a demandé de venir, et il a même montré de l’envie et une certaine productivité en défense. 10 points en 8 minutes, il aurait donc mis 100 points s’il en avait joué 80. En plus, parait-il que c’est le sosie du fils de Grégoire Margotton, tu parles d’une info.

Jaylen Hoard (5) : pas le plus en vue mais Jaylen n’a par contre rien fait de mal. 3 points, 2 rebonds, du sérieux, on veut le revoir.

Mouhammadou Jaiteh (5) : titulaire, 6 points, 4 rebonds, 100% au tir et un vrai boulot de pivot, lourd, fatigant. Rien à jeteh chez Mam Jaiteh.

Timothe Luwawu-Cabarrot (5) : comme Jaylen Hoard il a été l’un des moins en vue mais a fait fructifier ses chances de scorer et il a été solide en défense sur quelques séquences small-ball. TLC aura d’autres occasions de montrer son adresse.

Freddy Fauthoux (10) : 10 matchs à la tête des Bleus, 10 victoires. Notre analyse ? Freddy est le meilleur sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France. Plus sérieusement le fait de voir un coach offensif apporter autant de qualité… défensive à une équipe est rassurant. De superbes débuts pour le double F, l’air de Bourg-en-Bresse est un air qui rend serein.

Grégoire Margotton (10) : une première réussie pour le Gregos, qui est décidément bon dans tout ce qu’il fait. A 100% il nous ferait kiffer devant de la corrida, même si on va quand même s’abstenir. Mention également au capitaine Nicolas Batum, très bon avec un casque et un micro.