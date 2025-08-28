EuroBasket 2025 : le replay du live de France – Belgique
Le 28 août 2025 à 22:07 par Giovanni Marriette
Aujourd’hui les Bleus ont (très bien) lancé leur EuroBasket 2025 avec une victoire tranquille mais sérieuse face à la Belgique. On a écrit sur ce match, on a noté ce match, et on avait aussi… commenté ce match. Envoyez le replay !
Le lien pour vous refaire ces deux très bonnes heures de basket de la part des Bleus
Un pépère et un bibi sur un canap, un fond bleu blanc rouge et quelques sons bien franchouillards à chaque panier des Bleus. Aucun doute, les lives sont de retour sur TrashTalk et voici qu’on a donc commencé cet Euro de la meilleure des manières, avec une victoire de la France vécue en famille avec un chat endiablé. Les Bleus préchauffent, TrashTalk aussi, envoyez le replay !
