EuroBasket 2025 : le replay du live de France – Belgique

Aujourd’hui les Bleus ont (très bien) lancé leur EuroBasket 2025 avec une victoire tranquille mais sérieuse face à la Belgique. On a écrit sur ce match, on a noté ce match, et on avait aussi… commenté ce match. Envoyez le replay !

Un pépère et un bibi sur un canap, un fond bleu blanc rouge et quelques sons bien franchouillards à chaque panier des Bleus. Aucun doute, les lives sont de retour sur TrashTalk et voici qu’on a donc commencé cet Euro de la meilleure des manières, avec une victoire de la France vécue en famille avec un chat endiablé. Les Bleus préchauffent, TrashTalk aussi, envoyez le replay !