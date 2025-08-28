Pour son entrée en lice dans l’EuroBasket 2025, l’Équipe de France voulait éviter toute mauvaise surprise face à ses voisins belges. Mission accomplie : globalement sérieux, les Bleus n’ont jamais vraiment transpiré dans ce premier match de poule. Victoire 92-64, par ici le récap.

Les stats de cette première victoire française

La nouvelle ère de l’EDF commence officiellement avec Théo Maledon, Bilal Coulibaly, Isaïa Cordinier, Guerschon Yabusele et Mam Jaiteh dans le cinq. Un cinq qui va rapidement permettre aux Bleus de faire la différence. Comment ? En remportant la bataille des possessions.

La pression défensive aperçue en préparation a bien fait le voyage en Pologne, de quoi provoquer des pertes de balle et jouer en transition. La France domine également la Belgique au rebond offensif (GG Mam Jaiteh). Au milieu de tout ça, Coulibaly fait très plaisir à travers son agressivité vers le cercle.

Les Bleus connaissent ensuite un petit trou d’air quand Freddy Fauthoux fait appel à son banc, mais l’énergie de Sylvain Francisco et l’impact athlétique d’Alex Sarr remettent rapidement la France sur les bons rails. 18-10 après dix minutes.

Bienvenue en Équipe de France Zacch 🤗 pic.twitter.com/CbkQ7WWtZF

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 28, 2025

L’écart va continuer de se creuser dans le deuxième quart-temps. Un deuxième quart caractérisé notamment par un gros poster de Zaccharie Risacher, qui marque son tout premier panier officiel dans une grande compétition internationale. On a connu pire comme débuts.

Clairement supérieurs athlétiquement, les Bleus font mal à travers leurs pénétrations vers le cercle et les points dans la peinture. C’est simple, toute l’équipe score en première mi-temps, avec une marque parfaitement répartie. Seule véritable ombre au tableau : l’adresse à 3-points (2/14 du parking en première période). Cela permet à la Belgique de ne pas être totalement dans les choux à la pause (43-27).

MI-TEMPS : France 43 – 27 Belgique !

Défense sérieuse des Bleus qui ont déjà pris un clair ascendant sur leur adversaire.

Seul point noir : 2/14 à 3-points. Trop, trop léger… pic.twitter.com/EiwTUWun3g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 28, 2025

L’Équipe de France est coupable d’un petit retard à l’allumage au retour des vestiaires, surtout au niveau de la discipline défensive. Résultat : deux banderilles côté belge et un écart qui se réduit à +12.

Tout cela ne plaît pas trop à Bilal Coulibaly, en mode block party et bien décidé à remettre les pendules à l’heure. La pépite des Wizards envoie deux énormes contres sur le pauvre Ismaël Bako. C’est exactement ce qu’il fallait pour reprendre le momentum.

Sympa la block party de Bilal Coulibaly ⛔️⛔️⛔️pic.twitter.com/VrndC5Z9ix

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) August 28, 2025

Offensivement, les Bleus se remettent en route en provoquant des fautes et en se rapprochant du cercle. Guerschon Yabusele – en bon capitaine – montre la voie à ses copains. Assez rapidement, on flirte à nouveau autour des 20 points d’avance.

+20, puis +27 sous l’impulsion d’un Elie Okobo inspiré. Vous l’avez compris, le match est joué depuis longtemps, mais ça n’empêche pas les esprits de s’échauffer un petit peu. Ça reste un France – Belgique hein.

Freddy Fauthoux fait logiquement tourner en fin de match, ce qui permet aux Lions Belges de placer un petit 8-0 aux Bleus. Mais au moins, ça permet aussi de voir que Nadir Hifi peut jouer les pompiers de service en attaque. Initialement coupé puis rappelé pour remplacer Matthew Strazel, le meneur du Paris Basket envoie 10 points en 9 minutes.

🇫🇷 FIN DU MATCH : FRANCE 92-64 BELGIQUE !

Match « facile » face à un adversaire moins fort, mais néanmoins géré avec sérieux par des Bleus concernés.

L’adresse extérieure (8/28) reste préoccupante, et à surveiller.

Prochain rendez-vous : samedi à 17h, face à la Slovénie. pic.twitter.com/DYTN631NWp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 28, 2025

En l’emportant 92-64 au final, l’Équipe de France a réussi son entrée dans la compétition, tout en possédant une grosse marge de progression. Prochain rendez-vous dès ce samedi, contre la Slovénie de Luka Doncic. Ça risque d’être une autre histoire…