EuroBasket 2025 : l’Espagne chute déjà face aux Géorgiens

Première catastrophe pour l’Espagne dans cet EuroBasket 2025 ! Les hommes de Sergio Scariolo se sont inclinés face à la Géorgie pour leur premier match. On ne pensait jamais écrire ça mais Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze étaient tout simplement trop forts pour les champions d’Europe en titre.

Déjà en grande difficulté pendant leur préparation, l’odeur de la vraie compétition ne semble pas avoir réveillé La Roja. Jamais en contrôle, jamais vraiment dangereux avant de se faire ouvrir en fin de match.

Ça aurait été acceptable si l’Allemagne ou la Serbie se dressait en face, mais non, ici on parle bien de la Géorgie qui elle aussi galérait en préparation (3 défaites en 3 matchs). Pas le genre d’ouverture qui va rassurer les Espagnols.

🚨🇪🇸 Défaite de l’Espagne dès son premier match de groupe !

Et pas d’une courte tête, là c’est un 83-69 propre passé par la Géorgie hein.

Champions en titre, les Espagnols ont été bien trop permissifs.

Va falloir batailler fort pour se rattraper dans un Groupe C très dense. pic.twitter.com/Wt9PWopp42

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 28, 2025

Seul Juancho Hernangomez a un minimum répondu à l’appel avec 13 points à 5/10 au tir et 8 rebonds, mais hormis lui, Santi Aldama a collectionné les parpaings (5 sur 15 au tir) et le collectif manquait cruellement de confiance, comme en témoigne la piètre performance sur la ligne des lancers : 6 sur 13.

Côté Géorgien en revanche, quelle satisfaction de s’offrir la peau du champion en titre. Les coéquipiers de Goga Bitadze ont toujours trouvé les réponses aux offensives espagnoles, maintenant l’écart entre 5 et 10 points. Le dernier quart fera office de grande fête avec un gros run histoire de plier le match. Quand Goga se met à planter de loin en première intention aussi, y a de quoi sortir les confettis.

📞 CALL THE FIRE DEPARTMENT. GOGA IS ON FIRE MAAAAAAAAAN 🧯#EuroBasket pic.twitter.com/N7xyINIBfg

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Mention particulière à Sandro Mamukelashvili, qui en plus d’être un super test de dyslexie, a mené les Géorgiens tout le long de la partie. 19 points à 6 sur 11 au tir, 7 rebonds et 6 passes décisives, l’intérieur des Spurs a coché toutes les cases, et son nom sera éternellement associé à cette immense performance géorgienne.

L’Espagne a maintenant rendez-vous samedi soir face à la Bosnie Herzégovine. Denis Brogniart dirait que cette rencontre peut déjà être décisive.

GEORGIA STUN SPAIN IN GROUP C OPENER 😳🇬🇪#EuroBasket

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025