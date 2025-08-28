WNBA : Leila Lacan égale son record en carrière (22 points) !

Le 28 août 2025 à 10:39 par Nicolas Meichel

Seulement deux matchs en WNBA cette nuit, mais une performance XXL de la Française Leila Lacan qui a égalé son record en carrière. Cocorico !

Les résultats de la nuit

22 points, 3 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, le tout à 9/14 au tir dont 2/4 à 3-points, et la victoire en prime.

Face aux Dallas Wings privés de leur jeune star Paige Bueckers, Leilan Lacan a déployé ses ailes (oui elle est facile) pour réaliser peut-être son meilleur match en carrière WNBA. Elle a en tout cas égalé son record personnel aux points, deux jours seulement après avoir planté 22 unités sur la tête du Liberty. Autant dire que la Ruthénoise est dans une forme olympique.

Leïla Lacan balled out in the @ConnecticutSun‘s win over the Wings 101-95 👏

22 PTS | 6 AST | 4 STL | 3 REB

She tied her career-high in PTS and helped the Sun achieve a new season-high in PTS!#WelcometotheW pic.twitter.com/DJ6yOYNSz9

— WNBA (@WNBA) August 28, 2025

Dans l’autre rencontre de la nuit, Las Vegas a pris le dessus sur Atlanta avec A’ja Wilson qui a fait du A’ja Wilson : 34 points, 9 rebonds, 4 contres, bref une autre journée au bureau. Cela fait désormais 12 victoires de suite pour Vegas !

Le programme de ce soir