Il y avait deux matchs de WNBA la nuit dernière, et si une reine a été honorée à Chicago, une Française continue de monter en régime un peu plus à l’Est. Envoyez le résumé !

Les résultats de la nuit

Plus que quelques matchs avant les Playoffs et après Napheesa Collier avant-hier avec le Lynx, c’est cette fois-ci Breanna Stewart qui a fait son retour avec le Liberty. Absente depuis le 26 juillet, Bree a envoyé 19 points et donc bien participé à la win de NY face au Sun, avec une Marine Johannes discrète (2 points). Côté Sun et surtout côté Français, Leila Lacan a été incroyable en tapant son record en carrière. 22 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals pourcelle qui déploie donc ses deux L, c’est un jeu de mot, des tirs du parking, des floaters, des drives tah Usain Bolt et une fin de saison en boulet de canon pour la meilleure intercepteuse de la Ligue. Vive quoi ? Bah vive la France.

🚨 CAREER-HIGH ALERT 🚨

Leïla Lacan was SENSATIONAL as she achieved a new career-high in PTS tonight for the @ConnecticutSun!

22 PTS | 3 REB | 3 AST | 2 3PM#WelcometotheW pic.twitter.com/gTwpPn7Vfq

— WNBA (@WNBA) August 26, 2025



A Chicago moment suspendu, puisque la légende Candace Parker a vu son maillot retiré dans les rafters de la Wintrust Arena avant le match face aux Aces.

A legend of the game. Forever enshrined in the rafters TWICE 🔥

The Chicago Sky honor Candace Parker with her second jersey retirement of the year 👏 pic.twitter.com/6abIxNAxoq

— ESPN (@espn) August 26, 2025



Malheureusement pas de surprise pour le Sky, puisque les invincibles Aces ont continué à l’être avec une onzième victoire consécutive.

Full game highlights:

The @LVAces and @chicagosky matchup was a close game, but it was Las Vegas who prevailed 79-74, capturing their 11th consecutive win.

Jackie Young led the Aces with 22 PTS, while Ariel Atkins scored 30 PTS for the Sky! pic.twitter.com/ZH9JAsPhCL

— WNBA (@WNBA) August 26, 2025

Le programme de ce soir