En remportant l’ensemble de ses cinq matchs de préparation, l’Équipe de France a montré de l’unité et de la cohésion malgré un groupe qui n’a que très peu d’expérience ensemble. De quoi afficher de belles ambitions avant l’Euro, et ce n’est pas Zaccharie Risacher qui va dire le contraire.

Ce n’est un secret pour personne, la France sera privée de très grands noms durant l’EuroBasket à venir (Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier…). Mais qui dit absents dit aussi opportunités à saisir. Notamment pour Zaccharie Risacher, qui fait partie des jeunots sur le point de participer à leur première grande compétition internationale.

Lors d’une interview publiée sur le site de la FIBA, l’ami Zacc a partagé ses ambitions et la vision du nouveau groupe France. Risacher croit en la force du collectif bleu-blanc-rouge pour compenser l’absence de plusieurs piliers.

“Évidemment, nous devons nous adapter (aux absences), et je pense que ce ne serait pas pareil s’ils étaient là. Mais en même temps, cela fait plus de trois semaines que nous travaillons ensemble et que nous développons une alchimie, des habitudes et quelque chose de spécial.”

Auteurs d’une grosse victoire sur les terres de Giannis Antetokounmpo hier, Risacher et les Bleus ont bouclé leur prépa de la meilleure des manières, avec un parfait 5/5. Certes il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais il y a surtout beaucoup de choses sur lesquelles se reposer. Défensivement et collectivement.

“Je pense que nous avons les bons joueurs pour rivaliser au plus haut niveau” a ajouté Risacher. “Je pense que nous partageons tous la même vision. Tout le monde essaie d’être excellent en tant qu’équipe. Il n’y a pas d’ego, pas de bad vibes. Juste un objectif, une unité. Ce sera notre plus grande force.”

Celui qui a été choisi en premier choix de la Draft NBA 2024, et qui joue désormais sous les ordres de son ancien coach à Bourg Frédéric Fauthoux, est l’un des visages de cette “nouvelle” Équipe de France. Et à travers ce statut, Zacc veut montrer la voie en exprimant sa polyvalence au service du collectif.

L’objectif ? Il est aussi simple qu’ambitieux : “gagner l’Euro”. Rien de moins.

And then on the flip side, you remember Zaccharie Risacher is a 6’10” wing defender who can guard multiple positions and switch seamlessly

France and Atlanta have a really good piece in RZA https://t.co/1En2zW0kZn pic.twitter.com/mvwO8ws6PU

— Point Made Basketball (@pointmadebball) August 24, 2025