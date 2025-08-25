EuroBasket : la présentation des intérieurs de l’Équipe de France !

L’EuroBasket, ça commence dans deux jours, et il fallait bien qu’on vous fasse une présentation détaillée de notre chère équipe de France ! Secteur de jeu par secteur de jeu, voici les clés de compréhension pour chaque profil présent chez les Bleus. Aujourd’hui ? On termine avec le secteur intérieur !

Guerschon Yabusele

Ailier-fort, 2,03m. Club : New York Knicks

Le nouveau leader de cette Équipe de France. Avec les retraites internationales de Nicolas Batum et Nando De Colo et les forfaits de Rudy Gobert, Evan Fournier et Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele se retrouve projeté capitaine de cette Équipe de France de basket-ball. Il est un pilier de la sélection depuis les Jeux olympiques 2021 et sera le fer de lance sur et en dehors du terrain.

Le “Bear” n’a pas peur des grands moments. Il a été excellent lors des deux dernières finales olympiques et l’ensemble de son tournoi l’an passé à Lille et Paris avait été une vraie réussite. Physique, combattif, mais également adroit de loin, son bagage offensif est complet et il y a fort à parier qu’il sera le scoreur le plus prolifique des Bleus cet été. En défense, il est loin d’être ridicule et sa capacité à garder les pivots pourrait être très utile dans cette Équipe de France à seulement quatre intérieurs. Pour que les Tricolores aillent loin dans la compétition, ils auront besoin d’un grand capitaine.

🇫🇷🎙️ Guerschon Yabusele, à propos de son rôle de capitaine : « C'est une fierté, ça donne plus de responsabilités, sur le terrain et en dehors. »

Jaylen Hoard

Ailier-fort, 2,03m. Club : Maccabi Tel-Aviv

À 26 ans, l’ancien des Portland Trail Blazers va connaitre sa première grande compétition avec l’Équipe de France. S’il profite des quelques forfaits dans le secteur intérieur pour décrocher sa place, son mérite a fait l’unanimité lors de la préparation. L’activité défensive monstrueuse qu’il a su imposer a composté son billet sans l’ombre d’un doute et il aura, avec Bilal Coulibaly, souvent la charge des meilleurs ailiers adverses. Jaylen Hoard a prouvé en être capable.

Son passage au Maccabi Tel-Aviv lui a fait beaucoup de bien. En plus de ses prouesses défensives, l’ailier-fort a montré qu’il était un joueur fort en EuroLeague. Avec plus de 12 points, 6 rebonds et 41% au tir de loin, il a réalisé une superbe saison qui l’a amené jusqu’à cette liste de Frédéric Fauthoux. Hoard a l’occasion, lors du prochain mois, de devenir un des soldats de confiance du nouveau sélectionneur.

𝗚𝗲𝘁 𝗧𝗼 𝗞𝗻𝗼𝘄 👀 Jaylen Hoard

𝗚𝗲𝘁 𝗧𝗼 𝗞𝗻𝗼𝘄 👀 Jaylen Hoard

Après avoir longtemps flirté avec l'équipe nationale comme partenaire d'entraînement puis lors des fenêtres, l'intérieur est en passe de gagner sa place à l'@EuroBasket avec les Bleus 💪

Alexandre Sarr

Pivot, 2,13m. Club : Washington Wizards

Le premier match de préparation de l’Équipe de France a prouvé qu’Alexandre Sarr avait le potentiel pour être l’un des hommes forts de cette campagne. Après un début de saison rookie irrégulier, le joueur des Washington Wizards est monté en puissance et a montré toutes les qualités qui l’ont mené à la deuxième place de la Draft 2024. Sa taille et ses instincts défensifs en font l’ancre défensive de la sélection. Celui qui protégera la raquette et se coltinera les Giannis Antetokounmpo et autres Nikola Jokic en cas de rencontre.

Alexandre Sarr, c’est aussi un potentiel offensif hors du commun. Un physique qui lui permet de shooter au-dessus de ses défenseurs, d’aller facilement au cercle, et un toucher de balle qui s’améliore de match en match. Guerschon Yabusele et Bilal Coulibaly sont peut-être les joueurs les plus importants de cette Équipe de France, mais personne ne sera aussi surveillé que Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Il y a un message important à envoyer pour le futur de la sélection.

Alexandre Sarr sur l’Équipe de France et ses apports :

Alexandre Sarr sur l'Équipe de France et ses apports :

"C'est une immense fierté, j'y ai toujours pensé. Je peux apporter de la'polyvalence en attaque en en défense."

Mouhammadou Jaiteh

Pivot, 2,11m. Club : Dubaï Basketball

L’homme d’expérience de cette raquette tricolore. À 30 ans, Mam Jaiteh accède enfin à la plus grande scène internationale. Sa superbe saison avec Monaco, finaliste de l’EuroLeague a pesé très fort dans sa candidature cet été. S’il a montré de belles choses pendant cette préparation, il devra faire attention à son nombre de fautes, surtout au vu du peu d’intérieurs sélectionnés par Frédéric Fauthoux. Ses plus de 10 ans au plus haut niveau européen doivent se traduire sur le terrain.

Mam Jaiteh, c’est le pivot qui peut avoir un impact très fort, même dans un temps de jeu réduit. En 17 minutes de moyenne, cette saison à Monaco, il a tourné à plus de 10 points, 5 rebonds et 67% au tir. Défensivement, c’est un joueur solide qui prend de la place, tout comme dans le vestiaire, sa réputation de bon coéquipier le précède. Beaucoup de personnes ont critiqué l’éviction de Moussa Diabaté de l’Équipe de France, Mam Jaiteh peut en montrer les raisons.

Mam Jaiteh with the HUSTLE OF THE YEAR 😅💪

