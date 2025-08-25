La FIBA a dévoilé son dernier Power Rankings avant l’EuroBasket 2025. Une estimation des meilleures équipes de la compétition. Selon eux, la Serbie est la mieux armée pour remporter l’or tandis que la France est sur la dernière marche du podium.

Malgré les très bons résultats de l’Équipe de France lors des dernières compétitions internationales, les joueurs de Frédéric Fauthoux ne sont pas considérés comme les favoris pour cet EuroBasket 2025. La faute peut-être à l’accumulation des blessures et forfaits de joueurs cadres de l’effectif.

Selon la FIBA et son Power ranking, c’est la Serbie, médaillée de bronze des Jeux olympiques 2024 qui sont prédestinés à remporter la compétition continentale dans le sillage de Nikola Jokic. L’Allemagne, championne du monde en titre est sur la deuxième marche.

What would you change in volume 4 of the @LiveSmart #EuroBasket Power Rankings?

📊Full list: https://t.co/UXpuPX2w1V pic.twitter.com/5MWtX16hv6

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 25, 2025

Par rapport au classement de la semaine dernière, la Grèce a fait un bond de quatre places, malgré sa défaite face aux Bleus ce dimanche. L’Espagne est finalement entrée dans le Top 10, pour le plus grand malheur de tous nos compatriotes. Enfin, la Turquie se montre de plus en plus dangereuse et grimpe à la sixième place du classement.

Source texte : FIBA