On y est, cette semaine débute l’EuroBasket 2025, et à partir de mercredi 24 nations se disputeront le steak pour aller chercher l’or le 14 septembre prochain. Parmi elles la Turquie, qui a officialisé hier un roster… très solide.

Peut-être l’une des équipes les plus sous-cotées à deux jours du début de l’Euro. La Turquie a officialisé hier son roster et c’est du lourd, avec du All-Star, du joueur NBA confirmé, du joueur Euroleague confirmé et des mecs qui, globalement, connaissent la chanson.

Le roster de la Turquie

Onuralp Bitim, Adem Bona, Sehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Cedi Osman, Ercan Osmani, Sertac Sanli, Alperen Sengun, Kenan Sipahi, Erkan Yilmaz, Omer Yurtseven

Alperen Sengun sera le leader naturel de cette dangereuse équipe, et les Cedi Osman, Adem Bona, Furkan Korkmaz ou encore Omer Yurtseven représenteront également la part NBA du groupe turc. Bitim et Sanli sont des habitués et on ne présente plus Shane Larkin, bref la Turquie a une belle tronche d’outsider sur cette Euro, elle qui jouera ses matchs de poule à Riga face à la Lettonie, la Serbie, la République Tchèque, le Portugal et l’Estonie. Avec un huitième de finale qui croise avec le groupe de l’Allemagne il faudra juste éviter de finir quatrième voire troisième, et on attend d’ailleurs avec une certaine hype les matchs face à la Serbie et la Lettonie à domicile, qui décideront en partie du sort de ce Groupe A.

Alors… objectif médaille pour la Turquie ?