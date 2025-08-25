EuroBasket 2025 : le roster de la Grèce… avec triple dose d’Antetokounmpo

Au lendemain de la défaite face à l’équipe de France, la Grèce vient de dévoiler sa sélection finale pour l’EuroBasket 2025. Une liste sans grande surprise, qui comporte la triplette Antetokounmpo, mais aussi de multiples armes qui peuvent, ensemble, prétendre à un rôle bien intéressant d’outsider.

Est-ce que la Grèce compte parmi les favoris de l’EuroBasket 2025 ? Sans doute serait-il un poil usurpé de répondre oui sans y apporter un brin de nuance. La Serbie et l’Allemagne sont clairement, sur le papier, les deux mastodontes du tournoi. N’en reste pas moins que derrière ces formations équipées pour le titre, la Grèce est là. Peut-être aux côtés de la France, malgré la défaite d’hier en match amical.

Le roster de la Grèce pour l’Euro : Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Tyler Dorsey, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis, Dinos Mitoglou, Kostas Papanikolaou, Alexandros Samodurov, Kostas Sloukas, Vasileios Toliopoulos

Une équipe qui va être quoi qu’il arrive particulièrement difficile à manoeuvrer, avec une option n°1 qui n’est autre que Giannis Antetokounmpo, l’un des meilleurs joueurs du monde. Un go-to-guy qui peut en coller 30 par match en sifflant, mais qui aura besoin d’un supporting cast concerné pour emmener son pays loin dans le tournoi. Rendez-vous mercredi, pour le début de la compétition !

Source : FIBA