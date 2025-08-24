Pour son dernier match de prépa avant de s’envoler pour la Pologne afin d’y disputer la première phase de l’Euro, l’Équipe de France était à Athènes pour y affronter la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Et ce fut sacrément satisfaisant.

Une mi-temps pour voir venir, et constater que les arbitres adorent Giannis Antetokounmpo.

Puis une autre où les Bleus ont montré de quel bois ils se chauffaient, et à l’arrivée les bleus ce soir… ce sont les Grecs qui en ont.

Superbe perf des Bleus ce soir à Athènes. Défensivement les joueurs de Freddy Fauthoux ont montré un bon visage en première mi-temps et une superbe intensité en deuxième, et comme par enchantement l’attaque a suivi après la pause, avec des joueurs qui se lâchent et qui se trouvent sur jeu rapide. Théo Maledon a été très bon, Guerschon Yabusele avait mis tout le monde sur orbite en début de match, Alex Sarr a été dominant et globalement les Bleus ont littéralement étouffé les locaux en deuxième mi-temps et notamment au cours d’un troisième quart parfait.

De très bonne augure pour l’Euro, et un Freddy Fauthoux qui reste donc invaincu depuis son arrivée en Bleu avec neuf victoires en autant de matchs.

Et pour une fois on ne va pas mâcher nos mots même si c’était de la prépa : cette deuxième mi-temps contre une top équipe européenne fut une vraie démo alors bravo messieurs et rendez-vous jeudi pour gagner les matchs qui comptent.