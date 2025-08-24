L’EuroBasket 2025 débute ce mercredi 27 septembre. Inutile de rappeler qui est champion d’Europe en titre et qui avait perdu en finale, concentrons nous plutôt sur cette édition. Place à la présentation des quatre poules, et on termine avec le Groupe D, celui de l’Équipe de France, qui croisera notamment un certain Luka Doncic.

La Spotek Arena de Katowice, vous connaissez ? Eh bien vous allez apprendre à connaitre. En effet, c’est en Pologne que ce Groupe D verra l’Équipe de France affronter la Slovénie de Luka Doncic, la Pologne de Mateuzs Ponitka, la Belgique d’Ismael Bako, l’Israël de Deni Advija et l’Islande de on sait pas trop qui. Prezentujemy to wszystko Państwu (ça veut dire “on vous présente tout ça” en polonais) !

Les rosters

France : Isaia Cordinier, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Jaylen Hoard, Mouhammadou Jaiteh, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon, Elie Okobo, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Matthew Strazel, Guerschon Yabusele

Le programme

Jeudi 28 août, 14h : Israël – Islande

Équipe de France version Freddy Fauthoux, première, moteur, action ! Invaincu avec les Bleus depuis son arrivée à l’automne dernier (4/4 en qualif pour la Coupe du Monde, 4/4 en prépa avant le match dimanche face à la Grèce), le coach de la JL Bourg s’avance dans cet Euro avec une philosophie bien à lui. Peu d’intérieurs, une attaque de feu et une défense aléatoire en club, peu d’intérieurs, une défense élite et une attaque qui se cherche en EDF. Bonne nouvelle, l’attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres.

Avant d’en arriver là, le capitaine Guerschon Yabusele et son équipe de young bloods devra gérer ce Groupe D et notamment un énorme choc contre la Slovénie le 30 août. Attention aussi à l’étonnante Pologne (demi-finaliste du dernier Euro), à domicile et motivée pour choquer à nouveau l’Europe. Pour Israël le très solide Deni Advija sera peut-être un peu seul, pour la Belgique l’absence des NBAers risque de peser lourd, alors que tout ce qu’on sait des Islandais c’est qu’ils habitent près d’un volcan et que leur nom termine par “sson”.

Le danger pour les Bleus ? Penser mine de rien à l’après, car dès les huitièmes les Bleus croiseront avec le groupe de la Grèce, de l’Espagne et de l’Italie. Ces messieurs seraient donc bien inspirés de finir premiers de ce Groupe D, cqdf.

Le prono de la rédac

France

Slovénie

Pologne

Israël

Belgique

Islande

On va la jouer chauvin et imaginer les Bleus sortir premiers de cette poule, histoire de – déjà – s’éviter un gros traquenard dès les huitièmes de finale. Comme souvent l’EDF risque de nous faire suer, mais après tout c’est un peu pour ça qu’on l’aime.