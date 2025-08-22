Les rosters continuent à tomber pour l’EuroBasket 2025, et parmi les adversaires de l’Équipe de France au premier tour on s’intéresse cette fois-ci à la Slovénie, l’autre gros morceau du Groupe C. Avec ce génie de Luka Doncic, évidams.

Champions d’Europe en 2017 pour l’avènement de la génération Dragic et la naissance du crack Luka Doncic, la Slovénie tâtonne un peu depuis, souvent présente au plus haut niveau mais en galère de médailles depuis. Pour cette année ce sera encore compliqué pour l’or tant l’Allemagne ou la Serbie semblent solides, mais derrière les deux favoris une meute s’organise, une meute dont Luka Doncic désire probablement être le chef…

Le roster de la Slovénie

Luka Doncic, Gregor Hrovat, Robert Jurkovic, Martin Krampelj, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Alen Omic, Mark Padjen, Klemen Prepelic, Rok Radovic, Leon Stergar, Luka Scuka

On ne présente évidemment plus Luka Doncic, qui nous en avait quand même mis 48 dans les dents en 2021, et cette année le meneur des Lakers sera une fois de plus accompagné par Klemen Prepelic, aka celui qui s’est fait voler son honneur et sa vie par Nicolas Batum à Tokyo, la bise Klemen car les photos sont folles et on en a même fait un livre. Alen Omic prend place dans la raquette après avoir fait les beaux jours il y a quelques années du club le plus pétillant d’Europe, la JL Bourg, alors que Gregor Hrovat représentera le club de Dijon et qu’il doit donc par conséquent aimer s’envoyer des grands cubis de moutarde dans le gosier.

Est-ce que ça se sent qu’on n’a pas grand chose à dire sur ce roster ? Probablement. Est-ce que les Slovènes vont nous filer des hauts-le-coeur le samedi 30 août à 17h ? Assurément.