A cinq jours du début de l’Euro les rosters définitifs commencent à tomber. On s’intéresse ce matin à celui des Espagnols avec un objectif clair, simple, précis : jouer contre eux et les éclater.

On y va peut-être un peu fort de bon matin mais, la vérité, c’est que la frustration due à cette valise de défaites depuis quinze ans est très forte. Une victoire en 2013, une en 2014 et deux la semaine passée, voilà le maigre bilan des Bleus contre la Roja depuis plus de 13 ans, ça grince, et parmi ses objectifs inavoués cet été il y aura donc pour la France celui de concasser la tronche de cet ennemi pas comme les autres.

Bref, passons à ces coquins d’Espagnols.

Terminée depuis un bail la génération Gasol, terminée désormais celle de Rudy Fernandez ou Ricky Rubio. Place à la jeunesse désormais, et pour entourer la new gen les tauliers s’appellent cette année Santi Aldama, Willy Hernangomez ou Juancho Hernangomez. Le meilleur joueur du dernier TQO, le MVP de l’Euro 2022 et celui qui avait terrassé l’EDF en finale, un beau trio pour chaperonner la gaminerie espagnole en 2025.

Le roster de la Roja :

Santi Aldama, Dario Brizuela, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Sergio De Larrea, Xabi Lopez-Arostegui, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Mario Saint-Supery, Yankuba Sima, Santi Yusta

Les Espagnols sont dans une forme que l’on décrira comme “pas top” avec des défaites en prépa face au Portugal (mdr), la France par deux fois (HAHA !) ou encore la Grèce, et ils joueront lors de la phase de poule face à la Grèce et l’Italie notamment, avant de croiser en huitièmes avec le groupe de… la France. Oh non, ça recommence.

Allez, venez cette fois-ci on les plie en quatre.