Dennis Schröder (24 points) enterre l’Espagne après prolongation

Hier soir, Allemagne et Espagne s’affrontaient en préparation de l’EuroBasket. Un choc de grandes nations qui n’a pas déçu puisqu’il s’est décidé en prolongation, là où Dennis Schröder a décidé d’enterrer encore un peu plus la Roja à moins d’une semaine du début de la compétition.

Les Allemands paraissaient en contrôle total de la situation. Une préparation jusque-là gérée d’une main de maître (3 victoires – 1 défaite), et 10 points d’avance à 8 minutes de la fin contre une Espagne qui, elle, se montre très faible avant le début de l’Euro (1 victoire en 4 matchs). Ça sentait très bon pour les champions du monde en titre.

Seulement il ne faut jamais enterrer la Roja (on est bien placé pour le savoir), puisqu’à 30 secondes de la fin, Willy Hernangomez ramène les siens à égalité d’un petit mid-range saillant. 94 partout, l’heure d’aller en prolongation, et on se dit alors que le momentum a changé de camp. Ça y est les Espagnols sont réveillés et commencent vraiment à chauffer à l’approche de l’Euro… avant que Dennis Schröder vienne doucher tout un peuple.

15 secondes à jouer, balle dans les mains de l’ancien Hawk, gros drive main droite et layup ultra compliqué… ficelle. Le public espagnol se tait en chœur, Dario Brizuela qui faisait jusque là une belle prestation (20 points) tentera de réveiller tout ce beau monde au buzzer, gamelle. Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas.

Quatrième défaite en préparation pour la Roja qui est au fond du gouffre ces derniers temps, les médias accrédités pour l’EuroBasket prédisent même que ce sera la nation la plus décevante de la compétition (oui vous pouvez sourire derrière votre écran).

Côté allemand, les louanges reviennent à Dennis Schröder pour son game winner et son combo 24 points/10 assists, mais aussi à Franz Wagner qui a combiné 19 points et 7 caviars. Du très solide avant de retrouver une dernière fois l’Espagne demain pour un ultime match de préparation, l’heure sera ensuite aux choses sérieuses.

