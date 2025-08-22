Le père de Jaylen Brown arrêté pour tentative de meurtre

Star des Boston Celtics, Jaylen Brown a vu son nom apparaître dans la rubrique “Faits divers” ces dernières heures, la faute à son père qui a complètement perdu les pédales : Quenton Marselles Brown a été arrêté pour tentative de meurtre.

La scène s’est passée mercredi à Las Vegas, où le père de Jaylen Brown s’est embrouillé avec une autre personne dans un parking. Si l’on en croit les détails fournis par ESPN et TMZ Sports, le ton est rapidement monté après que Brown a cabossé la voiture de son homologue. Quelques insultes ont commencé à fuser, puis Brown a poignardé la victime à plusieurs reprises quand elle avait le dos tourné.

Toujours selon ESPN, la victime – un jeune coach de Foot US – a dû se faire opérer en urgence, tandis que Quenton Marselles Brown va plaider la légitime défense. Son avocat indique en effet qu’il a été attaqué en premier au cours de l’altercation. Une version contestée par plusieurs témoins.

Boston Celtics superstar Jaylen Brown’s dad — former boxer Marselles Brown — was arrested for attempted murder after allegedly stabbing a youth football coach in a dispute over a parking spot.

Read more: https://t.co/RP1NvFH5l1 pic.twitter.com/1dIap5DBmQ

— TMZ (@TMZ) August 22, 2025

Le père de Jaylen Brown est un ancien boxeur professionnel, dont le discernement et le self-control semblent à des années-lumière de ceux de son fils. Les deux ne sont d’ailleurs pas très proches d’après TMZ, et ce n’est pas cet épisode qui devrait les rapprocher.