L’EuroBasket 2025 débute ce mercredi 27 septembre. Inutile de rappeler qui est champion d’Europe en titre et qui avait perdu en finale, concentrons nous plutôt sur cette édition. Place à la présentation des quatre poules, on continue avec le Groupe C… qu’on est à deux doigts d’appeler le Groupe de la mort.

L’Arena de Limassol a été gâtée pour cet Euro, puisqu’elle accueille le groupe le plus relevé de la compétition. Les Espagnols en reconstruction et en quête de rachat après des JO loupés mais attention, ce n’est pas au vieux singe qu’on apprend à faire la grimace. Giannis Antetokounmpo et les Grecs, des Italiens toujours dangereux, puis la Bosnie et la Géorgie en trouble-fête. Bon courage aux Chypriotes pour gagner un match, mais au moins ce sera la teuf sur l’île.

Les rosters

Grèce (à définir) : Giannis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Nasos Bazinas, Nikos Chougkaz, Tyler Dorsey, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitrios Katsivelis, Giannoulis Larentzakis, Dinos Mitoglou, Omer Netzipoglou, Kostas Papanikolaou, Alexandros Samodurov, Kostas Sloukas, Vasileios Toliopoulos, Vangelis Zougris

Le programme

Jeudi 28 août, 14h : Géorgie – Espagne

: Grèce – Italie Samedi 30 août, 14h : Italie – Géorgie

Espagne – Bosnie Dimanche 31 août, 14h : Géorgie – Grèce

Bosnie – Italie Mardi 2 septembre, 14h : Grèce – Bosnie

Italie – Espagne Jeudi 4 septembre, 14h : Bosnie – Géorgie

Italie – Chypre Jeudi 4 septembre, 20h30 : Espagne – Grèce

Du très très lourd ! Des Espagnols qui veulent renaitre de leurs cendres encore chaudes (JO ratés mais la Roja est tout de même championne d’Europe en titre), avec une génération en partie renouvelée autour des frères Hernangomez, mais des Espagnols qui ne seront même pas les favoris de leur poule. En effet la Grèce de Giannis Antetokounmpo semble armée pour faire la loi dans ce groupe C, déjà car elle compte en ses rangs… Giannis Antetokounmpo. La moutarde va nous monter au nez pendant dix jours mais rendez-vous d’ores et déjà pour le tout dernier match de poules de cet Euro, un certain… Espagne – Grèce, le 4 septembre à 20h30.

Un match qui pourrait d’ailleurs concerner la France puisque les Bleus croiseront en huitièmes avec une équipe du Groupe C, suivre notre regard…

Les autres équipes de ce groupe ultra relevé ? L’Italie et sa légende qui louche Danilo Gallinari, qui jouera les vétérans aux côtés du leader de la Squadra Simone Fontecchio, la Bosnie du duo Musa / Nurkic, vraie valeur sûre offensive, la Géorgie, habituée du rendez-vous avec ses cadres Mamukelashvili, Bitadez ou Shengelia, et donc le petit poucet chypriote, qui pourra déjà profiter de l’atmosphère de cet Euro avec, soyons fou, un exploit à aller chercher à la maison.

Le prono de la rédac

Grèce

Espagne

Italie

Bosnie-Herzégovine

Géorgie

Chypre

Un Groupe C que l’on regardera d’un œil avisé puisqu’il contient obligatoirement le futur adversaire des Bleus en huitième. On n’est pas des experts hein, mais si on pouvait éviter la Grèce ou l’Espagne ce serait plutôt cool non ?