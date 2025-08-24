Demain les Bleus s’envoleront pour la Pologne afin d’y disputer leur premier tour de l’EuroBasket. Premier match jeudi face à la Belgique, mais avant cela dernière répétition ce soir face à la Grèce d’un certain Giannis Antetokounmpo. A table.

Toujours invaincus sur cette prépa, et même invaincus depuis l’arrivée de Freddy Fauthoux en novembre dernier, les Bleus ont rendez-vous ce soir à Athènes pour y affronter un autre outsider de cet EuroBasket 2025 : la Grèce.

Portés par un Giannis exceptionnel cette semaine face à la Lettonie (150 points en 3 minutes environ), les Grecs ont eux aussi de belles ambitions et ce match sera un bel avant-goût du champagne qu’on aura dans le verre à partir de mercredi.

Pas de Matthew Strazel ce soir (contusion musculaire à la cuisse droite), et malgré le poker menteur essentiel à ce niveau Freddy Fauthoux va pouvoir régler les derniers détails avant le grand départ.

Capitaine Guerschon à la barre, Zaccharie, Alex, Matthew et Bilal pour assurer la relève, tout le monde est prêt pour un gros coup dès mercredi, et pour ce soir ça se passe donc à 19h, sur La Chaine L’Équipe, histoire de profiter une dernière fois d’un peu de basket en détente avant la montée en température.