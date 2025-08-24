Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Les Playoffs se rapprochent et on en profite pour flex un peu au classement des steals.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Le Storm se refait un peu la cerise depuis quelques matchs mais Gabby peine à retrouver la domination qui était la sienne en début d’été. En défense ça reste elite mais en attaque ça grince un peu, du moins c’est le minimum syndical et ça n’est déjà pas si mal. Next step les Playoffs (logiquement), on va bien voir qui est la queen.

Seattle Storm @ Chicago Sky : 9 points à 4/11 au tir dont 0/4 du parking, 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 1 steal et 2 contres en 35 minutes

Seattle Storm @ Dallas Wings : 9 points à 3/7 au tir dont 1/2 du parking, 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 12,2 points à 43,9% au tir dont 30,1% du parking, 84,6% aux lancers, 4,5 rebonds, 4,4 passes, 2,3 steals et 0,5 contre en 32,2 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Quelques semaines pour comprendre les bails, mais aujourd’hui la n°2 de la Draft 2025 commence à envoyer quelques messages. Ça reste par à coups, selon les tournures de match, mais en gros… quand la nana joue c’est bien souvent une dinguerie. Des progrès à faire encore sur sa défense, et pour elle aussi les Playoffs seront une superbe première expérience si jamais son équipe y participe.

Seattle Storm @ Chicago Sky : 15 points à 7/13 au tir dont 0/1 du parking, 1/3 aux lancers, 7 rebonds et 3 contres en 19 minutes

Seattle Storm @ Dallas Wings : 22 points à 10/12 au tir dont 1/1 du parking, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 3 contres en 30 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 7,2 points à 55% au tir dont 21,4% du parking, 65,8% aux lancers, 4,5 rebonds, 0,8 passe, 0,3 contre et 0,5 steal en 13,1 minutes

With this basket, Dominique Malonga became the first player in WNBA history to make 100 field goals before turning 20 years old. https://t.co/1QMvrvDnDT

— Seattle Storm PR (@SeattleStormPR) August 20, 2025

Dominique Malonga put up another stellar performance in the @seattlestorm‘s win over the Wings ✨

22 PTS | 9 REB | 2 AST | 3 BLK | 83.3 FG%

The rookie joins Breanna Stewart and Lauren Jackson as the only rookies in Storm franchise history to record 250+ PTS & 150+ REB in a… pic.twitter.com/v7e7A8JxG5

— WNBA (@WNBA) August 23, 2025

# Marine Johannes (New York Liberty)

Le Liberty est un peu en galère à l’approche des Playoffs et Marine fait ce qu’elle peut pour préchauffer à sa manière. Titularisée hier à la place de Sabrina Ionescu, MJ s’apprête à disputer sa deuxième postseason et on rappelle que, la première fois, elle en avait mis plein les yeux à LeBron James.

New York Liberty vs Minnesota Lynx : 3 points à 1/4 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 19 minutes

New York Liberty vs Chicago Sky : 9 points à 3/9 au tir dont 3/6 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 17 minutes

New York Liberty @ Atlanta Dream : 7 points à 3/12 au tir dont 1/7 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 1 contre en 24 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,9 points à 42,1% au tir dont 36,6% du parking, 81,3% aux lancers, 2 rebonds, 1,5 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 18,8 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Un énorme match hier soir après une double confrontation compliquée avec les Mystics. Jamais la dernière pour aller chicoter et défendre les copines, la meneuse français aura disputée une superbe saison en étant l’une des âmes du Sun.

Connecticut Sun @ Washington Mystics : 3 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 1/2 aux lancers, 1 passe et 1 steal en 14 minutes

Connecticut Sun @ Washington Mystics : 3 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 1/2 aux lancers, 3 passes et 1 steal en 17 minutes

Connecticut Sun @ Chicago Sky : 23 points à 8/9 au tir dont 3/3 du parking, 4/6 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes en 32 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8,7 points à 34,8% au tir dont 36,7% du parking, 77,5% aux lancers, 1,9 rebond, 2,9 passes et 0,8 steal en 22,2 minutes

Bria Hartley today 🔥

• 23 points

• 4 assists

• 2 rebounds

• 3/3 3PM

• 8/9 FGpic.twitter.com/wvWl835CLl

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 23, 2025

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Depuis son arrivée après l’Euro, Leila envoie du sale et fait halluciner tout le monde aux Stazounis. 14 passes par ci, 20 pions par là, et surtout le plus gros total d’interceptions de toute la Ligue depuis un mois. Leila Lacan est entrée en WNBA par la grande porte et on l’y reverra très vite, avec le Sun ou ailleurs.

Connecticut Sun @ Washington Mystics : 8 points à 4/8 au tir dont 0/3 du parking, 2 rebonds, 4 passes et 4 steals en 35 minutes

Connecticut Sun @ Washington Mystics : 5 points à 2/9 au tir dont 1/4 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 5 steals en 38 minutes

Connecticut Sun @ Chicago Sky : 6 points à 3/5 au tir dont 0/1 du parking, 4 passes et 1 steal en 20 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 9,1 points à 44,9% au tir dont 19,6% du parking, 84,6% aux lancers, 2,5 rebonds, 3,8 passes, 2,4 steals et 0,1 contre en 26,6 minutes

One month of Leïla Lacan 🗣️ pic.twitter.com/TnL9eyTXHZ

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) August 8, 2025

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Arrivée pour terminer la saison avec un coach qu’elle connait bien et quelques copines, Migna participe à la fête et c’est une belle récompense pour cette guerrière du 5×5 et du 3×3. Elle aussi s’est présentée à la WNBA et aura sa chance la saison prochaine à n’en pas douter.

Connecticut Sun @ Washington Mystics : DNP

Connecticut Sun @ Washington Mystics : DNP

Connecticut Sun @ Chicago Sky : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 1 passe et 1 steal en 4 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 1,2 point à 26,7% au tir dont 30% du parking, 0,1 rebond, 0,1 passe et 0,4 steal en 6,2 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Les Valkyries envoient une saison incroyable pour une franchise d’expansion et Carla Leite n’y est pas pour rien. On a beaucoup ri en pré-saison avec son accent trop mims mais depuis Carla ne fait plus rire grand monde avec ses buckets en pagaille. Une saison rookie magnifique, qu’elle pourrait continuer dès le 14 septembre… en Playoffs, soyons fou.

Golden State Valkyries vs Phoenix Mercury : 15 points à 5/12 au tir dont 2/3 du parking, 3/4 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 4 steals en 32 minutes

Golden State Valkyries @ Phoenix Mercury : 6 points à 1/6 au tir dont 0/2 du parking, 4/5 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 16 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,3 points à 36,8% au tir dont 17,4% du parking, 87,2% aux lancers, 1,4 rebond, 1,9 passe, 0,8 steal et 0,1 contre en 17,8 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle est la chef de file du trio de Françaises à Golden State et envoie perf sur perf comme si elle était en WNBA depuis 10 ans. Elle aussi a les moyens de faire du sale en Playoffs, encore un effort !

Golden State Valkyries vs Phoenix Mercury : 13 points à 5/11 au tir dont 2/4 du parking, 1/1 aux lancers, 6 rebonds et 1 steal en 37 minutes

Golden State Valkyries @ Phoenix Mercury : 15 points à 7/2 au tir dont 1/5 du parking, 0/1 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 10,6 points à 40,2% au tir dont 33,1% du parking, 80,5% aux lancers, 4,6 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,1 contre en 26,1 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Elle a performé dès son arrivée dans la baie. La cerise sur le gâteau avec Ili version 2025 ? Une adresse à faire pâlir les Splash Brothers. En cas de Playoffs son expérience va compter.

Golden State Valkyries vs Phoenix Mercury : DNP

Golden State Valkyries @ Phoenix Mercury : 9 points à 3/9 au tir dont 3/6 du parking, 5 rebonds, 2 passes et 2 contres en 26 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 44,8% du parking, 90% aux lancers, 3,4 rebonds, 1,3 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 20,1 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes