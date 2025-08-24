Parmi les institutions du basket européen présentes pour cet EuroBasket 2025, la Lituanie est en bonne place et cette année encore il faudra garder un œil sur ces maboulos du tir. Envoyez le roster, avec tout plein de snipers.

Quatorzième participation consécutive à un Euro pour la Lituanie, et déjà trois titres européens dans l’armoire. Comme pour chaque championnat d’Europe les jaunes et verts sont là et vont emmerder tout le monde, avec plein de zinzins qui tirent et un gros barbu dans la raquette pour jouer les phares. Après avoir regardé les Jeux de Paris 2024 Jonas Valanciunas et ses gars ont probablement envie de frapper un grand coup et avec une phase finale à Riga, pas loin de chez eux donc, on imagine que leur huitième de finale sera l’occasion d’entendre brailler quelques milliers de fans maquillés.

Le roster de la Lituanie

Laurynas Birutis, Marek Blazevic, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis, Margiris Normantas, Gytis Radzevicius, Ignas Sargiunas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas, Arnas Velicka

A noter l’absence – prévue – de Domantas Sabonis, et celle de Matas Buzelis, officieusement parce qu’il a peur de Zaccharie Risacher, officiellement parce qu’il est américain et pas lituanien.

Comme souvent la Lituanie avance sous-cotée. Avec un gros choc dès les poules face à l’Allemagne et des pièges potentiels contre le Montenegro et surtout la Finlande il ne faudra pas se louper, histoire déjà d’éviter un mauvais bail type Serbie dès les huitièmes.