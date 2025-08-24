EuroBasket 2025 : le roster de l’Allemagne, un roster de… champions du monde

L’EuroBasket 2025, et dire qu’on a hâte est au moins aussi évident que dire que le Babybel c’est dégueulasse. Cherchez pas, vous ne lirez pas d’introduction plus bizarre aujourd’hui. Et pour parler de basket place à la présentation du roster de l’Allemagne, ni plus ni moins que les champions du monde en titre.

Médaillés de bronze à l’Euro 2022, champions du monde en 2023 et quatrièmes des Jeux de Paris 2024. On ne va pas se mentir, les Allemands sont podium mondial actuellement et par conséquent parmi les immenses favoris de cet EuroBasket 2025. Pour aller chercher le titre européen le nouveau coach Alex Mumbru comptera sur un effectif solide as fuck, avec comme leaders le MVP de la Coupe du Monde 2023 Dennis Schroder, le joueur du Magic Franz Wagner et l’éternel Daniel Theis, toujours incroyable quand l’été arrive.

Le roster de l’Allemagne

Isaac Bonga, Oscar Da Silva, Tristan Da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann, Johannes Voigtmann, Franz Wagner

Les Allemands auront de bons tests à gérer en poule avec des matchs face à la Lituanie, le Montenegro ou la Finlande à domicile, mais l’objectif est clair pour Dennis la Malice et ses potes : la plus haute marche du podium européen.