Nouvelle nuit de WNBA qui se termine, dans quelques jours les Playoffs commenceront, et une fois encore A’Ja Wilson et les Aces ont frappé fort. A deux doigts d’être redevenues les favorites pour le titre celles-là.

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée deux dynamiques bien différentes. Neuvième victoire en onze matchs pour le Dream, quatrième défaite en cinq rencontres pour le Liberty. Atlanta conforte sa première place à l’Est, et pour le Liberty l’absence de Sabrina Ionescu ajoutée à celle de Breanna Stewart était celle de trop. 7 points, 3 rebonds et 5 passes pour Marine Johannes, titulaire, mais la magicienne ne peut pas tout faire non plus.

A Washington le match entre les Mystics et les Aces sentait le blow-out à plein nez. Ça n’a pas eu lieu mais logique respectée et la boss A’Ja Wilson en a profité pour dégommer une défense de plus avec 36 points et 13 rebonds. Les Aces ont le meilleur mood de toute la Ligue au meilleur des moments et ça promet pour les Playoffs.

Dans le dernier match de la nuit cocorico avec trois Françaises sur le terrain, et trois Françaises victorieuses au passage. Cette saison le Sun de Rachid Meziane ne gagne pas des masses mais Chicago non plus alors le Sun en a profité. Côté Bleues Leila Lacan a été discrète avec 6 points, Bria Hartley a sorti l’une ses plus grosses perfs de la saison avec 23 points à 8/9 et la sista Migna Touré a même eu droit à quelques minutes. A noter également le 200è double-double de la légende, soit environ 194 de plus que le rédacteur de cet article.

