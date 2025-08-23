Très utile pendant toute la durée de l’EuroBasket 2025 qui se déroulera en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne du 27 août au 14 septembre prochains, ce guide vous accompagnera durant deux semaines et demie et tentera de répondre à l’intégralité de vos questions. Quand est-ce qu’on joue, contre qui et sur quelle chaîne ? C’est ici que ça se passe et il y aura même des petits bonus. Royal, non ?

Belle nouvelle pour le basket-ball français, les matchs de la sélection seront accessibles à tous cet été. Le groupe TF1 / TMC a récupéré les droits des exploits de la bande de Frédéric Fauthoux alors il n’y a aucune bonne excuse pour rater la moindre minute de la compétition des Bleus. Grégoire Margotton et la légende des Bleus Nicolas Batum seront aux commentaires, le capitaine ne reste pas très loin de ses anciens coéquipiers. Pour les geeks de basket-ball, ceux qui ne manqueraient Chypre – Géorgie sous aucun prétexte, l’ensemble de la compétition sera diffusé sur beIN Sports.

Cette compétition est excitante puisque, hormis Victor Wembanyama, Domantas Sabonis et Rudy Gobert, presque toutes les stars NBA ont décidé de représenter leurs patries. Giannis Antetokounmpo arrive en pleine forme, Nikola Jokic et la Serbie font figure de favoris, Dennis Schroder veut décrocher un autre titre de MVP sur la scène FIBA et Luka Doncic a perdu du poids. Tous les ingrédients sont présents pour vivre une grosse quinzaine de légende. On vous présente les équipe ?

Les groupes de l’EuroBasket 2025

Pour les previews de groupe et d’équipe, y’a qu’à cliquer !

# Groupe A (Riga – Lettonie) : Serbie, Lettonie, Estonie, Portugal, Turquie, République-Tchèque

# Groupe B (Tampere – Finlande) : Allemagne, Finlande, Lituanie, Suède, Grande-Bretagne, Monténégro

# Groupe C (Limassol – Chypre) : Espagne, Chypre, Grèce, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Italie

# Groupe D (Katowice – Pologne) : France, Slovénie, Pologne, Islande, Belgique, Israël

L’Équipe de France

Les Bleus sont peut-être l’équipe qui fait le plus peau neuve un an après les Jeux olympiques de Paris. Les deux patrons du vestiaire, Nicolas Batum et Nando De Colo ont pris leur retraite internationale, Victor Wembanyama a eu besoin de temps pour se remettre de sa thrombose veineuse, Rudy Gobert et Evan Fournier n’ont pas pu, non plus, se libérer ; la sélection rentre dans une nouvelle ère.

Au niveau du coaching également, Frédéric Fauthoux a pris le relai de Vincent Collet et va vivre sa première compétition internationale sur le banc. Le coach de la JL Bourg a décidé de nommer Guerschon Yabusele capitaine et de ramener parmi les nouveaux Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. La Draft NBA 2024 est à la fête.

La France a de l’ambition dans cette compétition, bien sûr, mais elle servira surtout à se préparer pour la Coupe du Monde 2027 et les Jeux olympiques l’année suivante. Voir qui mérite, à moyen terme d’être dans ce groupe et qui pourra prendre des responsabilités importantes dans deux et trois ans.

Le roster des Bleus

# Meneurs : Matthew Strazel, Théo Maledon

# Arrières : Élie Okobo, Sylvain Francisco, Isaïa Cordinier

# Ailiers : Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly, Timothé Luwawu-Cabarrot

# Ailiers-forts : Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard

# Pivots : Alexandre Sarr, Mam Jaiteh

# Coach : Frédéric Fauthoux

1⃣2⃣ Bleus, 1⃣ objectif 👊

La liste des joueurs sélectionnés par Frédéric Fauthoux pour l’@EuroBasket ⚔️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/GhnQb58NRm

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 19, 2025

La préparation des Bleus

France – Monténégro : 81-75

– Monténégro : 81-75 France – Grande-Bretagne : 74-67

– Grande-Bretagne : 74-67 Espagne – France : 67-75

: 67-75 France – Espagne : 78-73

– Espagne : 78-73 Grèce – France :

Le calendrier complet de l’EuroBasket 2025

Maintenant que vous avez l’eau à la bouche, il ne vous reste plus qu’à apprendre toutes ces informations par coeur en attendant le début des choses sérieuses. Après ça, vous allez avoir envie de ne rater aucun match et, ô bonheur, pour une fois il ne faudra pas mettre le réveil trop tôt (ou trop tard) pour mater les exploits de nos joueurs préférés. Allez, balanceJz le programme !

1er tour

Mercredi 27 août – Day 1 :

12h30 : Grande-Bretagne – Lituanie (Groupe B)

13h45 : République tchèque – Portugal (Groupe A)

15h30 : Monténégro – Allemagne (Groupe B)

17h : Lettonie – Turquie (Groupe A)

19h30 : Suède – Finlande (Groupe B)

20h15 : Serbie – Estonie (Groupe A)

Jeudi 28 août – Day 2 :

14h : Géorgie – Espagne (Groupe C)

14h : Israël – Islande (Groupe D)

17h : Belgique – France (Groupe D)

17h15 : Bosnie-Herzégovine – Chypre (Groupe C)

20h30 : Grèce – Italie (Groupe D)

20h30 : Slovénie – Pologne (Groupe D)

Vendredi 29 août – Day 3 :

12h30 : Allemagne – Suède (Groupe B)

13h45 : Turquie – République tchèque (Groupe A)

15h30 : Lituanie – Monténégro (Groupe B)

17h : Estonie – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Grande-Bretagne (Groupe B)

20h15 : Portugal – Serbie (Groupe A)

Samedi 30 août – Day 4 :

12h30 : Lituanie – Allemagne (Groupe B)

13h45 : République tchèque – Estonie (Groupe A)

14h : Italie – Géorgie (Groupe C)

14h : Islande – Belgique (Groupe D)

15h30 : Grande-Bretagne – Suède (Groupe B)

17h : Lettonie – Serbie (Groupe A)

17h : France – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Chypre – Grèce (Groupe C)

19h30 : Monténégro – Finlande (Groupe B)

20h15 : Turquie – Portugal (Groupe A)

20h30 : Espagne – Bosnie-Herzégovine (Groupe C)

20h30 : Pologne – Israël (Groupe D)

Dimanche 31 août – Day 5 :

14h : Géorgie – Grèce (Groupe C)

14h : Slovénie – Belgique (Groupe D)

17h : Israël – France (Groupe D)

17h15 : Espagne – Chypre (Groupe C)

20h30 : Bosnie-Herzégovine – Italie (Groupe C)

20h30 : Pologne – Islande (Groupe D)

Lundi 1er septembre – Day 6 :

12h30 : Suède – Monténégro (Groupe B)

13h45 : Estonie – Turquie (Groupe A)

15h30 : Allemagne – Grande-Bretagne (Groupe B)

17h : Portugal – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Lituanie (Groupe B)

20h15 : Serbie – République tchèque (Groupe A)

Mardi 2 septembre – Day 7 :

14h : Grèce – Bosnie-Herzégovine (Groupe C)

14h : Belgique – Israël (Groupe D)

17h : Islande – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Chypre – Géorgie (Groupe C)

20h30 : Italie – Espagne (Groupe C)

20h30 : France – Pologne (Groupe D)

Mercredi 3 septembre – Day 8 :

12h30 : Monténégro – Grande-Bretagne (Groupe B)

13h45 : Estonie – Portugal (Groupe A)

15h30 : Lituanie – Suède (Groupe B)

17h : République tchèque – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Allemagne (Groupe B)

20h15 : Turquie – Serbie (Groupe A)

Jeudi 4 septembre – Day 9 :

14h : Bosnie-Herzégovine – Géorgie (Groupe C)

14h : France – Islande (Groupe D)

17h : Israël – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Italie – Chypre (Groupe C)

20h30 : Espagne – Grèce (Groupe C)

20h30 : Pologne – Belgique (Groupe D)

Huitièmes de finale

Samedi 6 septembre

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

Dimanche 7 septembre

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

Quarts de finale

Mardi 9 septembre

1/4 de finale (à déterminer)

1/4 de finale (à déterminer)

Mercredi 10 septembre

1/4 de finale (à déterminer)

1/4 de finale (à déterminer)

Demi-finales

Vendredi 12 septembre

1/2 de finale (à déterminer)

1/2 de finale (à déterminer)

Finale

Dimanche 14 septembre