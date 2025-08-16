EuroBasket : la France s’offre à nouveau l’Espagne dans un match en deux temps (78-73)

Après avoir battu l’Espagne à Badalone, les Bleus jouaient ce soir la revanche à Bercy, pour le dernier match de préparation de l’équipe de France masculine en vue de l’EuroBasket 2025. Une rencontre d’abord frustrante, qui a dénoté avec le reste des matchs dans le jeu puis une superbe deuxième mi-temps. Les tricolores s’imposent en ayant parfois souffert, notamment sous le panier et dans la construction du jeu.

La soirée avait bien commencé, avec un superbe hommage rendu à Nicolas Batum et Nando de Colo, fraîchement retraités. Grande ovation de Bercy, qui remercie ses soldats pour les services rendus et émotions procurées durant plus d’une décennie. N’en reste pas moins que le meilleur merci pour eux serait un joli succès face à l’Espagne, l’adversaire de toujours de la France sur le plan basket.

💬 « Un grand moment à vivre », « beaucoup d’émotions »

Nicolas Batum et Nando De Colo réagissent à l’hommage qui leur a été rendu par l’AccorArena pour leur carrière en Bleu. #lequipeBASKET pic.twitter.com/3FrSdqcXWO

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 16, 2025

Les Bleus ont déjà gagné contre la sélection ibérique, à Badalone avant-hier. Un succès qui a confirmé la bonne forme du groupe, avec un jeu en place et une intensité au niveau attendu. Bref, on reprend les mêmes et on recommence.

Seulement, rien ne va d’abord se passer comme prévu. Les Espagnols reviennent avec de solides intentions, et les tricolores souffrent vraiment dans la peinture, n’arrivant pas à envoyer la balle sous le cercle. Il en résulte un jeu compliqué à mettre en place, parfois difficilement lisible, et des tirs de loin qui ne trouvent que trop peu la cible. L’adversaire exploite les failles avec brio, l’écart passe rapidement les dix puis les quinze points d’avance.

La France ne maîtrise pas le rythme, et donc pas le match. Heureusement, l’appel du vestiaire et de la mi-temps permet de se retrouver, de se dire sans doute les choses. En deuxième période, les Bleus réagissent. Intensité enfin au rendez-vous, les tricolores reviennent en quelques minutes à deux possessions de retard seulement. De quoi démarrer un nouveau match ? Oui et non, car les rotations de Fred’ Fauthoux emportent avec elles le gros temps fort de l’équipe de France.

Les Espagnols sont eux constants, jouent avec leurs qualités et sur les erreurs des locaux. Un jeu qui ne brille pas par ses actions mais qui sait ce qu’il vaut et ce qu’il veut : l’efficacité. Heureusement, les Bleus remettent de l’énergie dans le moteur et refont une nouvelle fois leur retard, pour cette fois revenir à hauteur directe des Espagnols et de lutter pour la victoire. Le momentum change alors de camp, Bercy se réveille et tous les ingrédients pour le succès sont là.

L’Espagne n’y est plus, la vague bleue emporte tout sur son passage et file vers la victoire. Matthew Strazel entérine le succès avec un gros tir à 3-points qui fait exploser la salle. La France est reçue 4/4 en préparation, et s’envolera vers l’Euro avec le goût du travail bien fait. On n’oublie absolument pas les travers qui restent à corriger, mais l’essentiel est largement acquis et on a beaucoup aimé la capacité de réaction des Bleus.

Rendez-vous le 28 août face à la Belgique, pour le début des choses sérieuses !