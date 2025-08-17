EuroBasket : la liste finale des Bleus pour la compétition est connue !

Au lendemain de la deuxième victoire contre l’Espagne en préparation, les Bleus sont désormais réduits à 12 avec le départ de Nadir Hifi du groupe de présélection, non retenu par Frédéric Fauthoux. Voici donc la liste qui représentera la France à l’EuroBasket 2025, d’ici 10 jours !

Choix compliqué pour Frédéric Fauthoux, on le devine. Le sélectionneur de l’équipe de France masculine de basketball a fait connaître, en fin de matinée ce dimanche, le groupe final pour l’EuroBasket 2025. Voici la liste en détail :

🚨 LA LISTE DES 12 BLEUS POUR JOUER L’EURO EST CONNUE ! 🇫🇷

Frédéric Fauthoux a fait son choix, Nadir Hifi est le dernier joueur à quitter la présélection tricolore. On aura donc, à l’EuroBasket, la formation suivante :

– Isaïa Cordinier

– Bilal Coulibaly

– Sylvain Francisco

Nadir Hifi est donc le dernier joueur à quitter le groupe tricolore, une décision qui fait d’ores et déjà bien parler sur les réseaux sociaux, mais qui peut s’expliquer par le besoin d’avoir une défense de très haut niveau sur l’entièreté de la rotation. On aurait néanmoins plus qu’apprécié sa capacité à enflammer le match et retourner les situations même les plus compliquées.

L’autre gros défi sera le secteur intérieur, avec les absents tricolores d’une part (Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort, mais aussi Vincent Poirier, tout récemment blessé). Il faudra montrer les muscles et ne rien céder en défense, ça s’annonce être une gros défi mais loin d’être impossible à relever. Les Bleus ont un dernier match de préparation, en Grèce le 24 août, pour parfaire l’alchimie avant de filer à l’EuroBasket 2025.