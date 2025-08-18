La WNBA nous offrait cinq rencontres hier soir et cette nuit, et quelques très grosses perfs sont à noter. Par contre, si vous cherchez la trace d’une victoire chez les Françaises… passez votre chemin.

Les résultats de la nuit

Superbe match pour débuter la soirée entre le Sun et le Fever, mais si Rachid Meziane et ses trois Françaises ont mené de 20 points ce sont bien l’intenable Kelsey Mitchell (38 points) et ses pineco qui ont tapé la remontada de la soirée pour finalement s’imposer en prolongations. Un peu plus au sud Kelsey Plum et Dearica Hamby ont porté les Sparks à Washington mais une fois de plus les gamines du Mystics ont régalé. 18 points et 10 rebonds pour Kiki Iriafen, 24 points pour la très acide Sonia Citron, et toujours un plaisir de faire les mêmes vannes avec son nom.

Plus sérieusement ? Surveillez la boss A’Ja Wilson de près car la triple MVP est sur une série de maboule. Sixième victoire de suite pour les Aces, et la reine A’Ja qui commence à venir souffler sérieusement dans la nuque de Napheesa Collier pour le trophée de MVP 2025.

A’JA WILSON OVER THE LAST 6 GAMES:

34 PTS — 8 REB — 3 BLK

30 PTS — 16 REB — 2 BLK

17 PTS — 16 REB — 4 AST

32 PTS — 20 REB — 5 AST

29 PTS — 12 REB — 3 AST

27 PTS — 7 REB — 3 AST

6-0. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/zWK4oLQE22

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 17, 2025



Dans les deux derniers matchs, le trio de Françaises des Valkyries (Iliana Rupert, Janelle Salaün, Carla Leite) a pris une petite piquette contre le Dream, alors que les deux tricolores du Storm (Gabby Williams et Dominique Malonga) ont perdu face au Mercury. Phoenix a une nouvelle fois été porté par une incroyable Alyssa Thomas, auteure de son cinquième triple-double de la saison, record all-time battu pour une joueuse de WNBA. Une perf qui gâche un peu la soirée du Storm, qui s’était mis sur son 31 pour dévoiler une statue en l’honneur de la légende locale Sue Bird.

THE ENGINE WAS ROLLIN’ TONIGHT! 🚂

Alyssa Thomas powered the @PhoenixMercury 85–82 win over Seattle with her 5th triple-double of the season — the only player in WNBA history to record 5+ in multiple seasons.

19 PTS | 10 REB | 11 AST | 3 STL#WNBARivalsWeek presented by @Ally pic.twitter.com/k9OA621hfw

— WNBA (@WNBA) August 18, 2025

Minutes played, records crushed, and trophies won.

Sue Bird is now enshrined in bronze in Seattle as the first WNBA statue in history 🤩 pic.twitter.com/o6H16pbtCk

— espnW (@espnW) August 17, 2025

