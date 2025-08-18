Cette nuit une légende a éclairé le ciel de Seattle. Sue Bird, véritable icone maison, a désormais sa statue chez elle, et c’est putain de mérité. On est comme ça ouais, vulgaire dès le matin.

Avant toute chose cette info : le vrai prénom de Sue Bird est Suzanne Brigitte, comme quoi rien n’est jamais acquis dans la vie.

19 saisons en carrière, toutes disputées avec le Storm. Quatre fois championne WNBA, trois fois meilleure passeuse de la Ligue, 13 fois All-Star. Intronisée au Hall of Fame, évidemment, et présente à quasiment tous les matchs à domicile du Storm pour ne rien gâcher. Sue Bird n’est pas une légende du Storm, elle est LA légende du Storm. Et c’est donc tout naturellement qu’elle a vu hier soir ce joli cadeau sortir de terre. Les émotions.

The unveiling of Sue Bird's statue 👏

Sue played her entire 19-year career with the Seattle Storm winning four WNBA championships 🏆🏆🏆🏆

Le sourire de Sue en dit long, et on note en tout cas que l’artiste qui s’est occupé de créer cette merveille n’a pas le même dealer que celui qui a conçu celle de Dwyane Wade à Miami. Une petite pique de bon lundi on adore.