Les 10 matchs à ne pas rater sur la saison NBA 2025-26

La saison NBA 2025-26 débute le mardi 21 octobre et les calendriers sont tombés, l’occasion pour nous de faire un focus sur les rencontres à ne surtout pas manquer cette année chez l’Oncle Sam.

Retrouvailles plus ou moins chaleureuses entre un joueur et son ex-équipe, rivalité entre deux franchises ou concurrence entre des candidats aux récompenses individuelles, il y en a pour tous les goûts. C'est parti pour un petit tour d'horizon des matchs qui mériteront au moins de mettre un réveil cette saison !

Forcément. Une rencontre d’ouverture de saison, et pas n’importe laquelle. Shai Gilgeous-Alexander et sa bande se verront remettre leurs bagues de champions NBA 2025, et hisseront la première bannière de l’histoire de la franchise au plafond du Paycom Center. Un moment unique dans une vie, d’abord en tant que joueur, mais aussi en tant que spectateur. Et le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau ? Kevin Durant, ancienne gloire de la franchise, sera aux premières loges pour assister à la célébration d’un exploit qu’il n’a pas réussi à accomplir. Non, ça promet d’être spécial.

Mat Ishbia, ce propriétaire de franchise qui a pensé que claquer des milliards était la technique facile pour gagner un titre NBA. Depuis qu’il a entamé ses actions dans le recrutement, la franchise de Phoenix n’a jamais semblé aussi loin de pouvoir remporter un titre. Pire, elle doit désormais rembourser un contrat colossal à Bradley Beal, parti chez les Clippers. Ce dernier reviendra dans l’Arizona dès l’entame de la saison. Un match qui est aussi une belle opportunité de voir jouer Devin Booker.

LA rivalité de la côte Est, entre les deux villes majeures de ce côté des États-Unis. Et c’est pratique, car peu importe la saison, Miami sera toujours baignée de soleil et de chaleur. Ce n’est pas forcément le cas sur le terrain en ce moment pour South Beach, mais les Knicks sont eux une sacrée équipe. Et dans une salle aussi pleine d’histoire que celle du Heat, avec une magnifique statue de Dwyane Wade devant (non), on ne peut que se laisser porter par l’atmosphère. On vous le conseille, et en plus une cure de soleil ne fait jamais de mal.

Autre derby, celui de la cité des Anges. Pas du côté des Lakers, cette fois, mais de celui des Clippers. Dans une salle flambant neuve (l’Intuit Dome) qui propose une expérience unique. Un écrin bourré de technologies qui font vivre le match comme nulle part ailleurs. Et pas n’importe quel match. Celui entre Lakers et Clippers. Le géant historique face au voisin un peu dérangeant, car très compétitif. Vous voulez voir ce que le futur de la NBA réserve en termes de spectacle ? Rendez-vous à Inglewood, au coeur de Los Angeles.

Nikola Jokic, sans doute le meilleur joueur NBA actuel, un spectacle à lui seul. Avec une équipe franchement bien renforcée durant cet été par le management des Nuggets. Face à cette armada guidée par un prodige absolu de la balle orange, les Wolves, autre équipe de haut calibre à l’Ouest, menée par Anthony Edwards. Un duel entre deux formations désormais habituées des Playoffs, une bonne dose de basket avec supplément show si Ant-Man décide de claquer un poster. À voir !

Quand Trae Young affronte les Knicks, il se passe toujours quelque chose. Le meneur des Hawks ADORE les fans de New York, et se permet de trashtalker bien comme il faut à chaque fois qu’Atlanta croise la route des Bockers. Voir ça depuis le Madison Square Garden, a.k.a. LA Mecque du basket, c’est un spectacle qui ne se refuse pas, qu’on soit passionné de basket ou pas. Prenez une veste quand même, au cas où le frisé de Géorgie poserait une giga clim.

Le retour de Luka Doncic à Dallas, pour y affronter le futur de son ex-équipe, Cooper Flagg. Sacré hasard que de transférer une superstar puis de récupérer le premier choix de Draft, et surtout sacrée opportunité de voir un espèce de match dans le match de dingue. Les supporters n’avaleront jamais la pilule de Nico Harrison, ça risque d’être électrique.

Victor Wembanyama contre Cooper Flagg. Les deux premiers choix qui ont suscité le plus d’attente ces dernières années sur la planète basket. Un choc qui est aussi un derby, puisqu’on parle bien ici d’une confrontation 100% Texas. Les deux équipes sont certes en phase de transition, mais l’ambiance s’annonce quoi qu’il arrive électrique. Ces matchs là, entre équipes locales, on ne les joue pas, on les gagne.

Un match historique. En fait, l’opposition la plus historique que la ligue ait connue. Deux équipes mythiques, qui n’ont eu cesse de dominer le basket et de se retrouver en Finales NBA, décennies après décennies. Pourquoi à Los Angeles, et pas à Boston ? Car cette année, l’affiche sera complétée par un événement très spécial. Les Lakers ont en effet annoncé qu’ils construiraient une statue à Pat Riley et qu’elle serait révélée au terme d’une cérémonie au Staples Center (oui, Crypto machin Arena on s’y fera jamais). Pat Riley ? L’actuel responsable du Heat et ex-coach des Angelinos. Un révolutionnaire durant les années 80, élevé au rang d’icône par son côté star hollywoodienne et l’équipe qu’il a entraîné. Le Showtime à L.A., c’est lui !

Là encore, c’est de l’opposition plutôt axée histoire. Quand on évoque les années 2010, on pense aux Spurs, au Heat, mais surtout aux Warriors et aux Cavaliers. Les deux franchises se sont livrées des batailles équipes en Finales NBA, et même si LeBron James n’est plus chez les Cavs, le match reste une superbe affiches entre équipes qui se disent prétendantes au titre. En plus, on ne pouvait pas faire cet article sans vous glisser une opportunité d’aller voir un match de Stephen Curry. La légende, le mythe, le meilleur shooteur de tous les temps.