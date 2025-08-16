Équipe de France : Vincent Poirier forfait pour l’EuroBasket

Alors que l’Équipe de France s’apprête à affronter une nouvelle fois l’Espagne ce soir à l’Accor Arena de Paris Bercy, les Bleus ont été frappés par une mauvaise nouvelle ce samedi : Vincent Poirier ne pourra pas disputer l’EuroBasket 2025.

Le pivot de 31 ans, qui évolue à l’Anadolu Efes et aux 62 sélections en bleu, a en effet dû déclarer forfait pour la compétition à venir, la faute à un genou droit douloureux. C’est Yann Ohnona de L’Équipe qui a balancé l’info cette après-midi.

Selon @yohnona, le pivot des Bleus Vincent Poirier est forfait pour l’Euro 2025 😞😞

En cause, un genou qui continue de le limiter. On l’a vu un peu en galère sur cette prépa, malheureusement Vince n’est pas remis…

Courage @viinze_17P pic.twitter.com/Eb4Q3gQZNK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 16, 2025

Ce forfait de Vincent Poirier tombe à moins de deux semaines du début de l’Euro, et au cœur d’une préparation où l’intérieur blanc-bleu-rouge a montré ses limites, notamment sur le plan physique. Poirier ratera ainsi une troisième grande compétition consécutive avec l’Équipe de France, après le Mondial 2023 et les JO de Paris 2024. Dur dur.

Dur pour lui, mais aussi pour le groupe de Frédéric Fauthoux, qui doit déjà faire sans Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou encore Mathias Lessort dans la raquette. Le groupe bleu est aujourd’hui composé d’Alexandre Sarr, Mouhammadou Jaiteh et Guerschon Yabusele à l’intérieur. Autant dire que la présence de Poirier n’était pas de trop, surtout au niveau de l’expérience dans un groupe jeune et en recherche d’automatismes.

On verra, dès ce soir contre l’Espagne (21h15), comment Frédéric Fauthoux va ajuster sa rotation dans la peinture. On surveillera aussi l’impact de cette absence sur les choix du nouveau sélectionneur pour le groupe final des 12 (rebonjour Moussa Diabaté ?).

Source texte : L’Équipe